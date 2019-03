Т емата за разпространението на реч на омразата, пропаганда, фалшиви новини, манипулации и конспирации в социалните мрежи остава особено деликатна. Facebook и Twitter вече трябваше да положат доста усилия и понесоха сериозни критики, но не и Instagram. Според разследване на онлайн изданието The Atlantic, от това успешно се възползват разпространителите на подобно съдържание.

Facebook пазил милиони пароли без никаква защита

След срива на Facebook, има ли опасност за личните ни данни

В Instagram има ръст на популярността на профили, които публикуват най-различно съдържание, което цели да провокира дебати или да налага определени гледни точки. Често обаче целта не са разумни дискусии, а просто спорове, обиди, разпространение на реч на омразата и крайни твърдения като например, че самолетни катастрофи не са се случвали или че някои терористични нападения са инсценировка.

Стив Возняк: Загубих уважението си за Зукърбърг

Facebook е дигитален гангстер, смята Великобритания

Морето от дезинформация е смесено с безбройните хумористични публикации, които осмиват подобни твърдения, интернет миймове, карикатури и т.н. И докато Facebook например наскоро обяви, че ще ограничава разпространението на подвеждащи публикации за ваксините, то това ще засегне предимн основната социална мрежа, но не и Instagram.

I think about quitting Instagram all of the time because it is a Facebook company. I use it like a photo album and to connect with others. I think it can be intrusive, but at least they don’t bombard me with ads and fake news.