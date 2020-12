Видео показва срутването на 900-тонен радиотелескоп

А мериканската Национална фондация за наука публикува кратко видео, което показва срутването на радиотелескопа Arecibo в Пуерто Рико. Инцидентът се е случил на 1-ви декември т.г., като за щастие няма пострадали, съобщава онлайн изданието The Drive.

Радиотелескопът е построен през 60-те години на миналия век. Първоначално се е използвал за проучвания за разработка на противоракетни системи.

Клиповете показват две гледни точки на случилото се, както и архивни кадри с телекопа. От фондацията казват, че кадрите от дрона показват наблюдението на кабелите, които държат платформата на телескопа. От тях е визимо, че два от тях имат сериозни увреждания.

На видеото се вижда моментът на скъсването на кабелите и съответно падането на цялата платформа, която тежи 900 тона, върху рефлекторната площадка под нея. Предстои да се направи проверка за откриване на точните причини за срутването както и оценка на щетите.

Here is the view of The Arecibo Observatory. A sad day for science, for Puerto Rico, and for the entire world. We will not rest until we #RebuildAreciboObservatory. Now we will fight faster and stronger. We can’t lose our Observatory forever. @SaveTheAO @NAICobservatory pic.twitter.com/AvCPO2bmbm