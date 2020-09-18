Астронавт от МКС: Земята не е плоска

З а хората на науката е доста странно, че дори и през 2020 г. все още има мнозина, които са убедени, че Земята е плоска. Макар сред тези хора да има и много шегаджии, които просто се забавляват, не малко от тях наистина вярват, че Земята не е кръгла.

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Руският космонавт Иван Вагнер в момента е на борда на Международната космическа станция (МКС). От там той публикува в Twitter кратко обяснение защо снимките, които споделя, изглеждат "странно", според някои хора.

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Те спекулират, че обектите на снимките изглеждат твърде големи. А това няма как да се получи, ако е снимано от височината, на която учените твърдят, че се намира МКС. Затова според спекулациите, има два варианта: или е снимано от самолет, или Земята е плоска.

Ocassionally, I see comments saying that the photos here have been taken from an aircraft, while flat-earther doubt that they have been taken from space. As far back as the beginning of my flight, I wrote that I take photos using a 1600mm lens, that’s why the objects look so big. pic.twitter.com/2KlhabU7kb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 16, 2020

Според Вагнер обаче има и трето обяснение. "От време на време виждам коментари, че снимките са били направено от самолет, а плоскоземци се съмняват, че са направени от космоса. Още от самото начало на моя полет пиша, че правя снимките с обектив с лещи 1600 мм и именно затова обектите изглеждат толкова големи", пише Вагнер в Twitter, цитиран от CNET.

В Instagram Вагнер показва и допълнителни снимки, в които показва три кадъра на водопада "Ангел' във Венецуела. Те са направени с три различни фокусни дължини - 80мм (колкото е приблизителният максимум на човешкото око), 500мм и 1600мм, което "скъсява" дистанцията от 420 км.значително. "Надявам сега да няма повече въпроси", пише още Вагнер.

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