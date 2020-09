Астронавт от МКС: Земята не е плоска

З а хората на науката е доста странно, че дори и през 2020 г. все още има мнозина, които са убедени, че Земята е плоска. Макар сред тези хора да има и много шегаджии, които просто се забавляват, не малко от тях наистина вярват, че Земята не е кръгла.

Руският космонавт Иван Вагнер в момента е на борда на Международната космическа станция (МКС). От там той публикува в Twitter кратко обяснение защо снимките, които споделя, изглеждат "странно", според някои хора.

Те спекулират, че обектите на снимките изглеждат твърде големи. А това няма как да се получи, ако е снимано от височината, на която учените твърдят, че се намира МКС. Затова според спекулациите, има два варианта: или е снимано от самолет, или Земята е плоска.

Ocassionally, I see comments saying that the photos here have been taken from an aircraft, while flat-earther doubt that they have been taken from space. As far back as the beginning of my flight, I wrote that I take photos using a 1600mm lens, that’s why the objects look so big. pic.twitter.com/2KlhabU7kb