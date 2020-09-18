Технологии

Астронавт от МКС: Земята не е плоска

Руският астронавт Иван Вагнер обясни защо обектите на снимките от станцията изглеждат големи

Мартин Дешев Мартин Дешев

18 септември 2020, 06:18
Астронавт от МКС: Земята не е плоска
Международната космическа станция (МКС)   
Източник: iStock
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З а хората на науката е доста странно, че дори и през 2020 г. все още има мнозина, които са убедени, че Земята е плоска. Макар сред тези хора да има и много шегаджии, които просто се забавляват, не малко от тях наистина вярват, че Земята не е кръгла.

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Руският космонавт Иван Вагнер в момента е на борда на Международната космическа станция (МКС). От там той публикува в Twitter кратко обяснение защо снимките, които споделя, изглеждат "странно", според някои хора.

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Те спекулират, че обектите на снимките изглеждат твърде големи. А това няма как да се получи, ако е снимано от височината, на която учените твърдят, че се намира МКС. Затова според спекулациите, има два варианта: или е снимано от самолет, или Земята е плоска.

Според Вагнер обаче има и трето обяснение. "От време на време виждам коментари, че снимките са били направено от самолет, а плоскоземци се съмняват, че са направени от космоса. Още от самото начало на моя полет пиша, че правя снимките с обектив с лещи 1600 мм и именно затова обектите изглеждат толкова големи", пише Вагнер в Twitter, цитиран от  CNET.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я время от времени вижу комментарии, что фотографии якобы делались с самолета, а «плоскоземляне» пытаются поставить под сомнение, что они сделаны из космоса. Еще в начале полета я писал, что эти снимки делаю через объектив с фокусным расстоянием в 1600 мм, поэтому они такие крупные. Специально для вас еще раз покажу и расскажу о съемке с разным фокусным расстоянием на примере моего любимого водопада – Анхель. Кстати, за 5 месяцев мне получилось его снять всего два раза! Это требует безоблачного неба над ним и вокруг, чтобы можно было найти его. В этот раз «звезды сошлись»: мы пролетали практически над ним, облаков почти не было, и водопад полностью открылся мне! Успел снять его на разные объективы. Итак, первый кадр сделан с фокусным расстоянием около 80 мм, что соответствует максимальной детализации для человеческого глаза, крупнее объекты с высоты 420 км не увидеть. Здесь важно по водохранилищу выйти на плато в форме сердца – Ауян-Тепуи. Второй кадр сделан с фокусом в 500 мм, на нем нам нужно зайти в нужную долину и в ней найти тот самый уступ, с которого падает вода (в центре кадра). Третий кадр сделан с фокусом в 1600 мм уже на отлете, т.к. объект в поле зрения иллюминатора всего 40 секунд. И тут уже явно виден красавец водопад без облаков! 979 метров падения и, конечно, куча эмоций от увиденного! Надеюсь теперь вопросов не будет :) #союзмс16 #soyuzms16 #мкс63 #iss63 #мкс #iss #водопад #waterfall #Анхель #Angel #AngelFalls

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В Instagram Вагнер показва и допълнителни снимки, в които показва три кадъра на водопада "Ангел' във Венецуела. Те са направени с три различни фокусни дължини - 80мм (колкото е приблизителният максимум на човешкото око), 500мм и 1600мм, което "скъсява" дистанцията от 420 км.значително. "Надявам сега да няма повече въпроси", пише още Вагнер.

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Автор: Мартин Дешев
Международна космическа станция МКС Земя космос астронват
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