Китайски учени създават хапче, с което хората да живеят до 150 години

„Лаборатория за дълголетие“, наречена Lonvi Biosciences, отвори врати в Шенжен, Южен Китай, за да разработи лекарство против стареене.

Техническият директор на новата компания, Лиу Цинхуа, в момента се фокусира върху хапчета против стареене, съдържащи екстракт от гроздови семки. Той твърди, че след няколко години животът до 150 години ще бъде „абсолютно осъществим“ и че през следващите пет до десет години медицината ще може да победи рака. Думите му са цитирани от The New York Times.

Според съобщения в медиите, проучването се основава на изследвания върху процианидин C1 (PCC1), вещество от класа на полифенолите. То е увеличило живота на мишките с 9,4% и е удължило живота им с 64,2% от началото на лечението.

Процианилинът има антиоксидантни, кардиопротективни, противовъзпалителни и други свойства и вече се използва като хранителна добавка. Ефектите му върху хората обаче могат да бъдат потвърдени само в мащабни клинични изпитвания .

Лиу Цинхуа подчерта, че въпреки всички прогнози, няма да е възможно човек да стане напълно безсмъртен.