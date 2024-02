Китайски учени имплантираха чип в мозъка на парализиран пациент

К итайски учени успешно извършиха имплантация на мозъчен чип, за да възстановят част от двигателните способности на парализиран пациент, конкурирайки се с устройството на американската компания "Нюралинк" на Илон Мъск, съобщи Синхуа.

Екип от университета "Цинхуа" в Пекин обяви успешен първи тест на импланта "Нюрал Електроник Опъртюнити" (NEO). Устройството е за безжичен анализ на електрически импулси, подадени от мозъка. Така помага на парализиран мъж самостоятелно да изпълнява някои двигателни функции с ръцете си. Разработчиците казват, че тяхното устройство е по-малко инвазивно от "Нюралинк" и потенциалната му употреба също включва разширяване на човешките когнитивни способности в бъдеще.

