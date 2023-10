"Има от какво да се страхуваме": Потънала ядрена подводница облъчва океана с радиация

В океана вече има от какво да се страхуваме - от жестоки акули до небрежни петролни разливи. Сега обаче научаваме за един съвсем различен вид "разлив", който прави океана по-опасен от всякога.

Според IFL Science руска подводница, потънала край бреговете на Норвегия през 1989 г., е изпуснала радиация в океана, вероятно от двете ядрени торпеда, които корабът е носил.

