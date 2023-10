Гигантската озонова дупка над Антарктида нарасна до рекордни размери

Н аскоро учените откриха една от най-големите дупки в озоновия слой, наблюдавани някога, високо над Антарктида.

До средата на септември площта на дупката в този критичен защитен слой на атмосферата нарасна до над 26 000 000 кв. км - повече от 2,5 пъти по-голяма от територията на Канада, съобщи Тheweathernetwork .

Озоновият слой на Земята изпитва естествени колебания в дебелината си в зависимост от сезоните, въпреки че тазгодишната почти историческа дупка вероятно е резултат от влиянието на множество фактори.

