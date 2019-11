Hayabusa2 се отдели от Ryugu и се връща към Земята

С ондата Hayabusa2 на японската космическа агенция JAXA успешно се е отделила от орбитата си около астероида Ryugu и е започнала дългия път обратно към Земята. На борда ѝ се намират и първите проби, които са взети от астероид, съобщава JAXA.

Hayabusa2 започна пътешествието си през 2014 г. Тя пристигна при Ryugu в средата на 2018 г. От тогава прекара доста време в орбита около астероида, като го изучи в детайли.

По-рано тази година сондата успя да кацне за кратко върху Ryugu. Тя изстреля своеобразен куршум в повърхността на астероида и събра част от отломките. Те се съхраняват в специален контейнер в сондата.

Очаква се Hayabusa2 да прелети близо до Земята към края на 2020 г. Тогава тя ще пусне контейнера, който трябва да падне в района на Австралия и да бъде взет за анализ.

