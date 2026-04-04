Технологии

Как правилно да разположим антените на рутера, за да подобрим обхвата на Wi-Fi мрежата

Рутерите вече са в милиарди домове, като осигуряват Wi-Fi връзка за домашните устройства, но си имат своите проблеми. Най-вече с обхвата и затова често хората се питат как правилно да разположат антените, за да имат максимален обсег

Мартин Дешев Мартин Дешев

4 април 2026, 07:01
Източник: iStock Photos/Getty Images

З а много интернет потребители, Wi-Fi рутерът е просто кутия, скрита в ъгъла или зад телевизора. Неговите антени често се третират като дизайнерска особеност – разположени на случаен принцип или пък са прибрани, за да се спести място. How-To Geek обаче разкрива, че тези антени далеч не са декоративни. Те са прецизно проектирани компоненти, които, когато се управляват неправилно, могат да намалят наполовина скоростта на връзката на дома.

На най-основно ниво, антените на рутера са отговорни за предаването и приемането на безжични сигнали. Но противно на общоприетото схващане, те не просто „разпръскват“ Wi-Fi във всички посоки еднакво. Вместо това, сигналът се излъчва по специфични модели в зависимост от това как са разположени антените. 

Най-често срещаното погрешно схващане за антените на рутерите е, че те излъчват сигнал от върховете си, подобно на фенерче. В действителност повечето потребителски рутери използват многопосочни диполни антени. Те създават сигнално поле, оформено като голяма, плоска поничка („тороид“), която се простира перпендикулярно на дължината на антената.

Ако антената е насочена право нагоре, „поничката“ на Wi-Fi сигнала се разпростира хоризонтално по пода. Ако антената е наклонена на 90 градуса, за да лежи плоско, сигналната „поничка“ стои на ръба си, изпращайки най-силната връзка към тавана и пода, но много малко към устройствата в другата част на стаята. 

Това води до една от най-често срещаните грешки: насочване на всички антени в една и съща посока. Много потребители инстинктивно позиционират всяка антена право нагоре и макар че това е добра отправна точка, не винаги е оптимално. Експертите предполагат, че ъглите на смесване могат значително да подобрят покритието. За рутери с две антени, поставянето на едната вертикално, а на другата хоризонтално може да помогне за по-равномерното разпределение на сигнала както в хоризонталното, така и във вертикалното пространство. 

Предизвикателството обаче възниква в многоетажни къщи. За да се осигури покритие на спалня директно над рутера, експертите препоръчват „смесена“ ориентация: чрез накланяне на едната антена под ъгъл от 45 градуса или полагането ѝ хоризонтално.

Съвременните рутери с „високо усилване“ често разполагат с четири, шест или дори осем антени. Това не е само за показност. То захранва технология, наречена MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output). Тя позволява на рутера да изпраща множество потоци от данни едновременно към едно устройство, което значително увеличава скоростта и стабилността.

За да работи MIMO ефективно, антените се нуждаят от „пространствено разнообразие“. Ако всичките осем антени са струпани заедно или сочат в една и съща посока, рутерът се затруднява да различи различните потоци. Разпределянето им и лекото им променяне на ъглите помага на рутера да „формира лъча“ или да фокусира сигнала към активни устройства като гейм конзола или 4K смарт телевизор. 

Дори при перфектна ориентация на антените, „врагът“ на Wi-Fi сигнала си остава конструкцията на дома. Металът, огледалата и големите контейнери с вода (като аквариуми) действат като екрани или рефлектори за радиовълните. Поставянето на рутер в дървен шкаф може да изглежда по-добре за домашния интериор, но принуждава антените да се борят през слоеве материал, преди сигналът да достигне до устройството на потребителя. 

Редактор: Мартин Дешев
