Има ли смисъл да изключваме компютъра си

М ного потребители са свикнали да изключват компютъра си напълно, когато не го използват. При по-старите устройства, това действително беше желателно, но при модерните им наследници, може би се оказва не толкова нужно, съобщава How-To Geek.

При използването на функцията Shut down (Пълно изключване на компютъра), устройството освобождава системната памет (RAM) и се налага пълното затваряне на всички прозорци, файлове и приложения. При всяко пускане на компютъра след това, потребителят трябва отново ръчно да отваря всичко и да продължава работата си.

Всичко това коства време, което може да бъде спестено. От друга страна, при пълното изключване на компютъра се гарантира максимално пестене на енергия. В зависимост от устройството, може да се намали и износването на механичните части като вентилатори и твърдия диск.

Алтернатива на пълното изключване са режимите за "заспиване" и хибернация. При "заспиване", компютърът (лаптопът) изключва повечето модули, но основните като системната памет продължават да работят. Така, при пускане, системата зарежда много по-бързо и всички програми и файлове са запазени отворени така, както са оставени.

Режимът на заспиване използва малко количество енергия, за да поддържа модулите. Негова алтернатива е хибернацията. При нея съдържанието на системната памет се прехвърля на твърдия диск (или SSD) и компютърът се изключва. Така изключени са практически всички модули, като се използва съвсем малко енергия за поддръжка на режима на готовност.

При включване на устройството, запаметените данни се въвеждат в системната памет и компютърът продължава работа в състоянието, в което е бил оставен, със същите отворени приложения. Активирането на хибернацията и/или режима на заспиване в Windows става от менюто Power options. То е достъпно от Power & Sleep в менюто с настройки и при избиране на линка Additional power settings.

След това трябва да се избере категорията Choose what the power buttons do в лявата колона. От тук може да се избере кой режим да се използва по подразбиране при натискане на бутона за включване/изключване на компютъра, при затваряне на дисплея на лаптоп и т.н.

Може да се избере подходящ режим според устройството. Настолните компютри често не предлагат хибернация. Същевременно много лаптопи автоматично използват първо режима на заспиване и след това влизат в хибернация, за да пестят още повече енергия, ако мине определен период от време и не са били включени.

Има твърдения, че "заспиването" и хибернацията се отразяват зле на SSD дисковете, но не и на традиционните твърди дискове. Това беше така за първото поколение SSD. Сегашните устройства обаче са много по-усъвършенствани и няма проблем за тях да бъдат използвани с тези режими.

Все пак, класическото рестартиране на системата, особено Windows, също си остава препоръчително. Добре е да се прави от време на време, особено след инсталиране на актуализации. Това помага на системата да изчисти временната памет и да оптимизира работата си.

