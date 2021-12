Илон Мъск спира глобалното затопляне с полети до Марс

А мериканската компания „Спейс Eкс” стартира програма за изтегляне на въглеродния диоксид от земната атмосфера, съобщи нейният основател и собственик Илон Мъск.

„Спейс Eкс” планира впоследствие да преработи въглеродния диоксид в ракетно гориво.

Илон Мъск: Това е заплаха за цивилизацията

Мъск допълни, че този проект ще бъде актуален и за полети до Марс.

„Марс също ще бъде полезен”, написа той в профила си в Туитър.

По данни на Световната метеорологична организация - специализирана агенция на ООН, концентрацията на парникови газове, включително въглероден диоксид, в земната атмосфера е достигнала рекордни нива през 2020 г., въпреки спада на икономическата активност, причинен от пандемията, като тенденцията продължава и в настоящата година.

SpaceX изведе първите си астронавти-туристи в космоса

Генералният секретар на Световната метеорологична организация Петери Таалас припомни, че въглеродният диоксид остава в атмосферата векове, а в океана дори по-дълго.

През септември 2017 г., на Международния конгрес по астронавтика в Аделаида, Австралия, „Спейс Eкс” представи проект с кодово име BFR (Big Falcon Rocket), който предвижда създаването на многократна космическа ракетна система, която съчетава свръхтежка ракета носител и космически кораб.

През ноември 2018 г. Илон Мъск обяви, че системата BFR ще се казва „Старшип”.

Компанията планира междупланетни мисии, включително полети до Луната и Марс, като този космически кораб за многократна употреба е предназначен за 100 души, а първият тестов орбитален полет на прототипа на космическия кораб може да се проведе още през януари 2022 г.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.