С ъстезанието на сгъваемите смартфони официално започна. Само няколко дни след като Samsung представи своя първи сгъваем смартфон Galaxy Fold, Huawei показа своя отговор – Mate X. Китайската компания го описва като „най-бързия 5G телефон в света“, но потребителите определено ще обърнат повече внимание на формите на устройството.

Новият Mate X показва по-различната идея и представа на Huawei за сгъваемите смартфони. При Mate X дисплеят е един, като се намира от външната част на корпуса на телефона.

Така не се налага да има два дисплея, което пести батерия и ценно място. Резултатът е, че корпусът на устройството може да е по-тънък - 5.4 мм като е разгънат и 11 мм, когато е сгънат. Mate X използва един, 8-инчов гъвкав дисплей, който автоматично превключва режима си на работа според това дали телефонът е разтворен или сгънат.

This is Huawei’s entry to the foldable smartphone race! #HuaweiMateX #MateX pic.twitter.com/6uyV2pRt9d