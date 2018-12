През 2018 г. Apple постигна доста успехи, включително един исторически - компанията стана първата, чиято пазарна капитализация прехвърли границата от 1 трилион долара. Точно, когато всичко изглеждаше перфектно, Apple направи поредица от грешки и изтри близо 300 млрд. долара от капитализацията си. Освен това е в своеобразна криза.

Така, вместо да запомни годината като върхово постижение, Apple в момента се надява дори да я завърши на плюс по отношение на акциите, които в края на седмицата паднаха до най-ниските си нива за последните 12 месеца.

Причините за случващото се не са една и две. Най-очевидните дадоха първоначален тласък на спада. Първо, беше новината, че продажбите на iPhone са с около 2 млн. бройки под очакванията. Към това може да се добавят и слуховете, че продажбите и на новите три модела не са цветущи и дори Apple е поискала намаляване на производството им. Макар и слухове, те са достатъчни за увреждане на оптимизма на инвеститорите.

Стъпка накриво

След това Apple допълнително влоши ситуацията. Компанията обяви, че повече няма да съобщава колко бройки от iPhone е продала. Тя се аргументира, че това според нея не е отражение на здравината на бизнеса ѝ и удовлетвореността на клиентите. Отстрани обаче изглеждаше по-скоро като опит да се скрие фактът, че продажбите на iPhone вече са достигнали своя пик и не могат да растат още и още. А това е достатъчно за инвеститорите да се разстроят още повече и да започнат да продават акции.

Компанията се опитва да компенсира спада на продажбите с ръст на цените. За сега това е успешно и макар да не бележи големи скокве в доставките, тя продължава да записва ръст на приходите. Потребителите обаче не са много доволни от по-високите цени, така че тази тактика няма да може да продължи дълго.

Друг проблем на Apple е, че все още не може да намали зависимостта си от iPhone. Компанията пусна няколко нови продукта през тази година, но почти никой освен върлите фенове на компанията не може да се сети кои са те. Освен това са и предимно малки аксесоари и джаджи, които трудно биха могли да се надяват на гигантски продажби. Apple се опитва да увеличи и приходите си от абонаменти и дигитално съдържание, но и там за сега няма кой знае какво развитие. Липсва реален прогрес в устройствата на Apple, докато конкурентките вече работят по по-смели устройства като сгъваеми смартфони например.

Загуба на пазар

Компанията има проблеми и с продажбите в два ключови пазара - Китай и Индия. Устройствата ѝ станаха твърде скъпи за там и потребителите се пренасочват към далеч по-евтини алтернативи и местни производители. Напрактика липсват нови пазари за Apple, което също не се харесва на инвеститорите.

Има и още. Apple се оказа в центъра на поредно огромно дело. Този път срещу производителя на процесори Qualcomm, който я съди за нарушени патенти и неплатени такси за използването им. За сега Apple губи ключови позиции по делото, като съдът в Китай и Германия вече наложи забрани за продажбите на по-старите модели iPhone, които са споменати в делото. Междувременно Qualcomm иска да бъдат забранени продажбите и на най-новите модели, а аргументите на Apple, че проблемът засяга само устройства с по-стар софтуер и той вече е обновен, за сега не намират приемственост от съда.

Историята се повтаря

А през втората половина на декември, компанията съвсем си влоши празниците. В интернет се появиха поредица оплаквания, че новият iPad Pro пристига до някои потребители с леко огънат корпус. Оказва се, че това огъване се случва още в завода, а Apple не го признава като проблем или дефект.

Вместо това ИТ гигантът обясни, че става дума за следствие от производствения процес и е нормално. Очаквано, никой не призна подобно обяснение. Въпреки критиките Apple реши да повтори отново, като е пратила имейли до някои потребители, които се оплакали. Тези писма бяха публикувани и от 9to5Mac. В тях вицепрезидентът на компанията Дан Ричио пише, че "iPad Pro изпълнява или надвишава всички високи стандарти за качество на Apple за дизайн и прецизно производство. Внимателно сме разработили всеки елемент от производствения процес и всичко е точно измервано и контролирано". Според Apple леката извивка нито ще се влоши с времето, нито ще повлияе на работата на устройството.

I don’t understand, Samsung presents a bendable phone and every one is excited about it, but Apple actually ship a bend ipad pro and everyone is complaining about it 😂😂 pic.twitter.com/juppgZeLsK