Технологии

Honor 600 Lite добавя флагмански функции в средния клас смартфони

Honor представи на българския пазар новия си смартфон в по-масовия клас, който е и първият в сегмента с изцяло алуминиев корпус. Освен това телефонът прави и AI функциите достъпни за повече хора, като включва и защита срещу AI гласови измами

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 април 2026, 10:14
Honor 600 Lite добавя флагмански функции в средния клас смартфони
Източник: Honor

П рез последните години границата между флагманските смартфони и устройствата от среден клас започна да се размива. Функциите, някога запазени за премиум моделите, непрекъснато си проправят път в по-достъпни ценови сегменти. С пускането на пазара на Honor 600 Lite тази промяна става още по-очевидна.

В продължение на години прозвището „Lite“ в света на смартфоните често означаваше компромис – устройство, което изглеждаше като флагман, но заменя първокласните материали с пластмаса и високия клас производителност с основна функционалност. Чрез въвеждането на качество на изработка и интелигентни функции, досега запазени за най-скъпите устройства на пазара, Honor 600 Lite иска да зададе нов стандарт за това, което потребителите трябва да очакват от достъпен смартфон.

Една отличителна черта на Honor 600 Lite е неговата конструкция. В ценови сегмент, доминиран от поликарбонатни рамки, 600 Lite се появява като първият телефон в своя клас, който разполага с изцяло метален корпус. 

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Корпусът е изработен с вакуумно коване на алуминий. Той значително подобрява устойчивостта на устройството на падания и ежедневно износване. 

Източник: Honor

Освен външния си вид, Honor 600 Lite е изграден върху солидна хардуерна основа. Захранва се от процесор MediaTek Dimensity 7100 Elite, проектиран да се справя с ежедневните задачи с лекота, от мултитаскинг между приложения до стрийминг на съдържание и сърфиране. В комбинация с достатъчно RAM памет (8GB + технология Honor Ram Turbo за разширяване до 24GB чрез основната памет) и място за съхранение (256GB), устройството осигурява плавно и бързо изживяване.

Honor 600 Lite продължава тенденцията за флагмански спецификации с 6,7-инчов AMOLED дисплей. С честота на опресняване от 120Hz и пикови нива на яркост, които съперничат на устройства от висок клас, екранът е ясно видим и при силна дневна светлина. Налична е и характерната за Honor технология „Eye Comfort“, която използва високочестотно PWM затъмняване за намаляване на трептенето и напрежението в очите по време на сърфиране вечер.

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Системата от камери е друга област, където етикетът „Lite“ изглежда като погрешно название. 108-мегапикселовата Ultra-Clear основна камера използва технология за 9-в-1 пикселно обединяване, за да улавя огромни количества светлина, което води до живи и детайлни снимки дори при трудни условия на слаба светлина. Хардуерът се допълва от AI Photography Engine, който автоматично разпознава над 500 сценария – от залези до гурме ястия, адаптирайки се в реално време, за да направи снимки без необходимост от ръчно редактиране.

Смартфонът обръща внимание и на изкуствения интелект. Той продължава философията на Honor, че AI трябва да се добавя селективно и когато може да предложи реална полза и стойност на потребителя. Това е и първият модел в този клас на марката, който предлага почти пълен набор AI функции от флагманите.

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Операционната система MagicOS 10 използва Google Gemini за онлайн AI функциите, включва и CIrcle to Search with Google. Освен това предлага и Honor AI пакет за локална обработка в рамките на устройството. Това включва обобщение на текст, превод на чужди езици в реално време, включително между хора, които са физически заедно. Има и функция за защита срещу AI гласови измами. Телефонът може да разпознава роботизираните обаждания и да предупреждава потребителя за тях.

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Honor 600 Lite вече е на пазара в България. До края на тази година всеки екземпляр идва с 12-месечна застраховка на екрана и гърба Honor Care+. През април смартфонът се продава при някои партньори и с подарък слушалки Honor Earbuds A Pro. Цената му е 369 евро до края на април, а след това ще е 429 евро.

Редактор: Мартин Дешев
Honor смартфон мобилен телефон технологии изкуствен интелект
МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Последни новини

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

България Преди 17 минути

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 19 минути

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 42 минути

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 1 час

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 1 час

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 1 час

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

<p>&quot;Арогантен&quot;, &quot;егоцентричен&quot; и &quot;зъл&quot;&nbsp;- човекът, който предизвиква Орбан в Унгария</p>

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 1 час

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 1 час

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 2 часа

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 2 часа

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 2 часа

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Таня Радуловска

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

България Преди 2 часа

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на кадровиците

Снимката е илюстративна

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

<p>Инфлуенсър уби приятелката си и обвини кучето си</p>

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Свят Преди 2 часа

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 2 часа

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

5 съвета как да пием повече вода 

Edna.bg

Защо отложиха „Пътуване до Марс“: Ненчо Балабанов скъса менискус, Гергана Спиридинова оперира две дискови хернии

Edna.bg

Мхитарян съкрушен след смъртта на Луческу: Винаги ще имаш специално място в сърцето ми

Gong.bg

Септември е на 11-о място в света в любопитна класация

Gong.bg

Какво съдържа планът от 10 точки на Иран: 2 млн. долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток?

Nova.bg

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура (ВИДЕО)

Nova.bg