Honor 600 Lite добавя флагмански функции в средния клас смартфони

П рез последните години границата между флагманските смартфони и устройствата от среден клас започна да се размива. Функциите, някога запазени за премиум моделите, непрекъснато си проправят път в по-достъпни ценови сегменти. С пускането на пазара на Honor 600 Lite тази промяна става още по-очевидна.

В продължение на години прозвището „Lite“ в света на смартфоните често означаваше компромис – устройство, което изглеждаше като флагман, но заменя първокласните материали с пластмаса и високия клас производителност с основна функционалност. Чрез въвеждането на качество на изработка и интелигентни функции, досега запазени за най-скъпите устройства на пазара, Honor 600 Lite иска да зададе нов стандарт за това, което потребителите трябва да очакват от достъпен смартфон.

Една отличителна черта на Honor 600 Lite е неговата конструкция. В ценови сегмент, доминиран от поликарбонатни рамки, 600 Lite се появява като първият телефон в своя клас, който разполага с изцяло метален корпус.

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Корпусът е изработен с вакуумно коване на алуминий. Той значително подобрява устойчивостта на устройството на падания и ежедневно износване.

Източник: Honor

Освен външния си вид, Honor 600 Lite е изграден върху солидна хардуерна основа. Захранва се от процесор MediaTek Dimensity 7100 Elite, проектиран да се справя с ежедневните задачи с лекота, от мултитаскинг между приложения до стрийминг на съдържание и сърфиране. В комбинация с достатъчно RAM памет (8GB + технология Honor Ram Turbo за разширяване до 24GB чрез основната памет) и място за съхранение (256GB), устройството осигурява плавно и бързо изживяване.

Honor 600 Lite продължава тенденцията за флагмански спецификации с 6,7-инчов AMOLED дисплей. С честота на опресняване от 120Hz и пикови нива на яркост, които съперничат на устройства от висок клас, екранът е ясно видим и при силна дневна светлина. Налична е и характерната за Honor технология „Eye Comfort“, която използва високочестотно PWM затъмняване за намаляване на трептенето и напрежението в очите по време на сърфиране вечер.

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Системата от камери е друга област, където етикетът „Lite“ изглежда като погрешно название. 108-мегапикселовата Ultra-Clear основна камера използва технология за 9-в-1 пикселно обединяване, за да улавя огромни количества светлина, което води до живи и детайлни снимки дори при трудни условия на слаба светлина. Хардуерът се допълва от AI Photography Engine, който автоматично разпознава над 500 сценария – от залези до гурме ястия, адаптирайки се в реално време, за да направи снимки без необходимост от ръчно редактиране.

Смартфонът обръща внимание и на изкуствения интелект. Той продължава философията на Honor, че AI трябва да се добавя селективно и когато може да предложи реална полза и стойност на потребителя. Това е и първият модел в този клас на марката, който предлага почти пълен набор AI функции от флагманите.

Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Операционната система MagicOS 10 използва Google Gemini за онлайн AI функциите, включва и CIrcle to Search with Google. Освен това предлага и Honor AI пакет за локална обработка в рамките на устройството. Това включва обобщение на текст, превод на чужди езици в реално време, включително между хора, които са физически заедно. Има и функция за защита срещу AI гласови измами. Телефонът може да разпознава роботизираните обаждания и да предупреждава потребителя за тях.

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Honor 600 Lite вече е на пазара в България. До края на тази година всеки екземпляр идва с 12-месечна застраховка на екрана и гърба Honor Care+. През април смартфонът се продава при някои партньори и с подарък слушалки Honor Earbuds A Pro. Цената му е 369 евро до края на април, а след това ще е 429 евро.