"Джеймс Уеб" засне ясен кадър на далечна галактика (СНИМКА)

Н АСА публикува рядък и изключително ясен кадър на галактика, отдалечена на 500 милиона светлинни години, съобщи АФП. Изображението е заснето от прецизните инструменти на телескопа "Джеймс Уеб".

"Джеймс Уеб" намери още по-стари галактики

Според астрономи галактиката ESO 350-40 е спираловидна като Млечния път.

The James Webb Space Telescope has captured a new image of the Cartwheel Galaxy - alongside two smaller companion galaxies - which was created as the result of an intergalactic collision https://t.co/BZKn9aPAj7