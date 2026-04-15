Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Малко преживявания са по-плашещи за мотоциклетиста от заклащане на мотора при висока скорост, често наричано „смъртоносно клатушкане", „смъртоносен резонас"

15 април 2026, 11:33
Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

У правлението на мотор е изпълнено с адреналин дори и без да се кара с високи скорости. Има толкова много фактори, които изискват постоянно внимание и разумни, навременни реакции, за да се справим адекватно и да намалим риска от доста неприятен инцидент.

Карането на мотор е вълнуващ танц с физиката, но понякога тя решава да поведе. Независимо дали става въпрос за ужасяващия резонанс или за внезапно препятствие на пътя, оцеляването зависи по-малко от късмет и повече от тренирани рефлекси.

  • Справяне със „смъртоносното клатене“

Малко преживявания са по-плашещи за мотоциклетиста от заклащане на мотора при висока скорост, често наричано „смъртоносно клатушкане“, „смъртоносен резонас“ и др. Това се случва, когато предното колело започне да се трепери бързо от едната страна на другата, обикновено причинено от лошо разпределение на теглото, неравности на пътя, неправилно налягане в гумите, износени компоненти на окачването или рязко ускорение, което олекотява предната част.

Най-важното правило е да не се паникьосвате. Здравото стискане на кормилото или опитът за насилствено коригиране на клатушкането обикновено го влошава. Вместо това, дръжте ръцете си отпуснати, поддържайте стабилно подаване на газ и постепенно намалете ускорението. Насочете тялото си напред и надолу към резервоара за гориво. Това понижава центъра на тежестта и оказва по-голямо натоварване върху предната гума, за да ѝ помогне да намери отново „пътеката си“.

Избягвайте рязкото спиране, което може допълнително да дестабилизира мотоциклета. С забавянето на мотора клатушкането обикновено ще се уталожи от само себе си.

  • Екстремно спиране без загуба на контрол

Аварийното спиране понякога е неизбежно, независимо дали поради внезапно спиране на превозното средство отпред или неочаквана опасност, появила се на пътя . Инстинктивната реакция често е да натиснем силно спирачките, но това може да блокира колелата и да причини подхлъзване.

Ефективното аварийно спиране разчита на прогресивно действие. Натиснете първо задната спирачка, за да стабилизирате шасито. След това започнете да стискате предната спирачка здраво, но плавно, като същевременно добавяте контролирано увеличение на натиска и на задната. Дръжте мотоциклета възможно най-изправен. Спирането, докато сте наклонени, драстично намалява сцеплението.

Ако вашият мотор е оборудван с ABS, доверете му се, но не го третирайте като предпазна мрежа, която позволява безразсъдно каране. Практикувайте аварийни спирания в безопасна среда, така че мускулната памет да поеме контрола, когато стотните са важни.

Дръжте очите си напред. Ако се взирате в бронята, която се опитвате да избегнете (фиксация върху целта), вероятно ще я ударите.

  • Избягване на препятствия с висока скорост

Отломки, дупки, животни или парчета от гуми могат да се появят на пътя във всеки един момент. Първата ви защита винаги е визуална дисциплина: наблюдавайте далеч напред, вместо да се фокусирате само върху пътя директно пред вас.

Когато е необходимо избягване, устоете на желанието да спирате и да завиете едновременно. Изберете един приоритет. Ако имате място, изпълнете бързо, контролирано контра-завиване. Натиснете напред за кратко кормилото в посоката, в която искате да се движи моторът, след това плавно се изправете. Движенията трябва да са спокойни и премерени, а не резки и груби.

Тоест, за да се придвижите бързо наляво, натиснете напред лявата дръжка (не я завъртайте наляво както при ниска скорост). Това кара мотора да се наклони наляво. Дори и предното колело да завие леко надясно, ъгълът е минимален и наклонът наляво е достатъчен да „издърпа“ целия мотор в тази посока.

След като преодолеете препятствието, натиснете дясната дръжка, за да изправите мотора. Запомнете: „Бутни наляво, отиди наляво; бутни надясно, отиди надясно.“ Както повечето мотористи казват, това е умение, което идва инстинктивно и просто трябва да му се доверим.

  • Справяне с ветровете

Страничният вятър може да се усеща като невидима сила, която се опитва да избута мотоциклета от лентата му, особено по мостове, открити магистрали или при изпреварване на големи камиони. Намалете леко скоростта си и се наклонете внимателно срещу вятъра, вместо да се борите с него чрез рязко завъртане на кормилото. Дръжте хватката си отпусната и позволете на мотоциклета да се движи естествено. Напрегнатото движение често води до прекомерна корекция.

Също така, очаквайте пориви на вятъра, когато излизате от защитени места като тунели или горски пътища. Внезапната промяна може да изненада водачите. Стойте свободно в ръцете си, но стискайте резервоара с коленете си. Издаването на коляното от страната от която идва вятърът, може да създаде джоб с ниско налягане, който помага действа като стабилизатор.

  • Ако падането стане неизбежно

Никой моторист не иска да мисли за катастрофа, но разбирането как да падне правилно може да намали нараняванията. Целта не е да се „хванете“ за нещо, макар и това да е първоначалната реакция. Опитът да спрете падането с ръце често води до фрактури.

Вместо това, оставете предпазната екипировка да си свърши работата. Приберете крайниците си, избягвайте да сковавате тялото си и се опитайте да се търкулнете към земята, вместо да се паднете върху нея. Плъзгането обикновено е по-безопасно от преобръщането.

Мотоциклетите са тежки и горещи. След като паднете, пуснете мотора и се опитайте да се отдалечите от него, за да избегнете смачкване или влачене. Стойте свободно и се опитайте да се свиете на руло или да се разпрострете по гръб, за да може бронята и плъзгачите на защитната ви екипировка да поемат триенето.

Изчакайте преди да станете. Адреналинът е лъжец. Той ще ви каже, че сте добре, дори когато е възможно да имате фрактура. Останете легнали за няколко секунди, за да оцените тялото си, преди да се опитате да се изправите.

Високорисковите ситуации са част от мотоциклетизма, но страхът не е задължително да бъде придружител. Тренировките, практиката и механичната подготовка превръщат паниката в контролирана реакция.

Най-добрите мотористи не са тези, които никога не се сблъскват с опасност, а тези, които се подготвят за нея. Да бъдеш психически напред пред мотоциклета, да разчиташ пътя рано и да реагираш плавно, гарантира, че когато се случи неочакваното, ще запазиш контрол.

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователен брокер Trusti.bgБългарски Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя". Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

