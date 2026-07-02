Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)

М инахме етапа от автомобилната история, в която западните автомобилни производители бяха световните лидери във всяка една област. И ако на масовия фронт ситуацията изглежда обезкуражаваща за т. нар. наследствени производители, в премиум сегмента ситуацията все още стои в познатото статукво. Така поне си мислех, докато не прекарах няколко дни със Zeekr 7X.

Модел, чиято технология, динамика и интериор го поставя на равна нога с немския премиум ешелон. Да, няма да срути продажбите им в Европа, като от спортно пътно поведение има какво още да се желае, но определено е алтернатива, която всеки потенциален клиент на луксозен електромобил трябва да има предвид. Защото с навлизането на тази марка, ситуацията ще започне да се променя и в сегмент, който до момента не бе засегнат на Стария континент.

Източник: Борис Тепешанов

Знам, говоря за марка, която е родена преди пет години. Но бях неин гост в Ханджоу, разходих се в един от заводите й (простира се на скромните 1,1 млн. кв. м), видях един от най-модерните центрове за безопасност в света, включително станах свидетел на краш-тест на живо, а сега карах 7Х. Всичко това ме убеди, че „нещата никога няма да са същите“, както Melanie C го изпя още в златната ера на попа:

It's just the beginning, it's not the end

Things will never be the same again

It's not a secret anymore

Now we've opened up the door

Да, вратата за тях вече е отворена и никога няма да бъде затворена, освен ако те (китайците) не решат. И всички вече трябва да се съобразяват, включително германската света троица. Защото Zeekr не е типичната китайска марка. Дизайнът на моделите й е заченат в Гьотеборг, Швеция, докато развойният процес е поверен на R&D центровете в Швеция, Германия и Великобритания, а централният й офис на континента е в Амстердам. Това е марка, предназначена за Европа, създадена в Европа, но произвеждане в Китай. Между другото и това може да се промени, ако скоро Zeekr влезе и в заводите на Volvo в Европа, за което Хакан Самуелсон любезно прикани Geely и Zeekr да направят.

Източник: Борис Тепешанов

Техническите параметри за 7Х са наистина впечатляващи, затова и започвам с тях. Архитектурата е 800-волтова, като междуосието от 2,9 метра помества две батерии: 75 (LFP) или 100 (NMC) kWh. В първия случай задвижващи са задните колела, а пробегът е до 480 км. Версията Long Range на задно осигурява най-големия пробег – до 615 км, докато Privilege AWD е по средата със своите до 543 км пробег с едно зареждане, но с ненормалните 646 к.с. и 710 Нм! Именно нея тествах аз, а от този факт не остана никак доволен колега, който посети тоалетната, за да повърне, след като му демонстрирах как ускорява семеен SUV. Параметърът е 3,8 секунди.

Също толкова висока е и скоростта на зареждане. Zeekr твърди, че неговият автомобил може да поема до 480 kW, който параметър е непостижим за европейските му конкуренти. Малката батерия се зарежда от 10 до 80% за 13 минути, докато на голямата й трябват „цели“ 16 минути за същото упражнение. Но „контра“, че подобни станции в Европа почти няма, от компанията отговарят, че на станция с мощност 300 kW зареждането ще отнеме същото време, като посоченото. Това не съм го тествал, затова към момента го приемам само като информация, не като факт.

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Такъв обаче е „въздухът“, на който стъпва 7Х. Версията Core с малката батерия разчита на стоманени пружини и фиксирани амортисьори за двойните носачи отпред и многораменното задно окачване, докато двете изпълнения с голямата батерия получават активно въздушно окачване с непрекъснат контрол на демпферирането за оптимален баланс между комфорт и динамика. Стандартният клиренс (172 мм) е регулируем от −25 мм до +45 мм, полезно при излизане извън асфалта и при по-динамично шофиране. Тук ще вметна, че 7Х предлага избор от цели 5 височини, на които може да настроите окачването през менюто, 3 са настройките за твърдост, както и 6 различни режима на задвижване.

Източник: CarMarket.bg

Достъпът до интериора става чрез натискане на сензорен бутон на А- или В-колоните, което веднага ви издига в очите на приятелите и минувачите. Ако има препятствие (или вие не сте се дръпнали достатъчно назад), сензори засичат това и вратата се отваря толкова, че да не се удари и да нарани боята и ламарините.

Интериорът впечатлява с материалите и простора. Перфорирана Nappa и амбиентно осветление, което доста напомня за това в BMW i5. Металните високоговорители на Zeekr Sound Pro са фокусна точка, особено с този централно разположен на арматурното табло. Същата е с цели 21 колони (включително в подглавниците), мощност 2160W и технология Dolby Atmos. Седалките са с вентилация, подгрев и масаж, има огромна панорама, за щастие с подвижна щора. Зад волана е позиционирано 13-инчово приборно табло, централният екран е 16-инчов, а допълнително има и 36-инчов head-up дисплей. Това определено е атмосфера, която феновете на Tesla ще кажат, че прилича подозрително на Model Y. Но ще излъжат, ако кажат, че материалите и качеството на сглобката са същите. Тук сравнението е с немския премиум, колкото и кощунствено да звучи на някой. Мястото отзад е предостатъчно, същото важи и за багажника с обем 539 литра.

Източник: Борис Тепешанов

Това, което изисква сериозно разучаване и свикване, е дисплеят. Да, има няколко красиви метални бутони под него, включително такъв за бърз достъп до огледалата например, има и бързо меню за най-често използваните функции, но това не променя факта, че повечето са заровени дълбоко в менюто. А то предлага наистина неограничени възможности за скролване и разглеждане, което е готино, ако го показваш на приятел на паркинга, но проблемно, когато караш.

Източник: CarMarket.bg

На първо място китайците трябва да се научат, че бърз бутон за изключване на някои от системите за шофиране е задължителен, защото да се заравяш в менютата преди/след всяко потегляне е меко казано неприятно. Да, това че колата цвили като кон (за щастие не пърди като Tesla), мяука като коте или предлага светлинното шоу, придружено от тържествен марш, е готин show-off. Но ергономията е от особено значение за европейските клиенти, като тук 7Х отстъпва.

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Не бих казал същото за дизайна, макар и субективен фактор при всеки един клиент, но по моите възприятия моделът изглежда изключително атрактивно. На преден план трябва да изведа силно издутия преден капак и мощните колесни арки, под които са позиционирани 21-цолови джанти и оранжеви 4-бутални спирачни апарати отпред. Тъмната ивица през цялата предница се нарича от дизайнерите Stargate. Аз правя друга аналогия с космоса, с каските на щурмоваците от „Междузвездни войни“, над отворите за очите на които има такава черна лента, а устите им са оформени като агресивния преден въздухозаборник на 7Х.

Източник: CarMarket.bg

Супер тънките светлини през цялата широчина на колата отзад и контрастният черен покрив и задна броня са другите фокусни точки, привличащи вниманието. За мен дизайнът отзад е доста по-изпипан.

На пътя реших първо да тествам Zeekr-а как ще се представи по отношение на разхода. Не това би ми дошло първо на ум, когато говорим за кола с 646 к.с., но прословутия ноу-хау на китайците в сферата на електрическата мобилност бе причината за този ми подход. Затова го натоварих с още четирима човека и се отправих за коктейлче в „Капана“. На „Тракия“ – до 130-140 км/ч, музичка, лафче със спътниците ми и климатика на макс. В Пловдив пристигнах на 18,4 kWh, което наистина ме изуми. Да, в тази посока имаме спускане, но все пак бяхме петима на борда.

Обратното упражнение бе при абсолютно същите условия, но с разликата, че посоката към София вече е свързана с изчакване. Не се отрази на шофирането ми, но разходът стигна до 22,4 kWh, което също бих казал, че е повече от добър параметър за подобни условия. Въпреки 21-цоловите джанти, „въздухът“ си оказва влиянието и Zeekr 7X буквално плуваше върху вълнообразната ни „магистрала“.

Източник: CarMarket.bg

Разтоварих баласта и на следващия ден реших да покарам малко сам. Изоставих настройката за комфортно окачване, която беше чудесна на безобразната „Тракия“. Избрах ниска настройка на височината, втвърдих окачването и включих режим Sport. Поведението на 7Х се променя осезаемо, но увереността ми не чак толкова, тъй като в един малко по-дълъг завой и скорост, която би следвало да не е проблем, автомобилът недозави сериозно и това ме накара да отпусна десния си крак. В обратното спускане към София теглото от над 2500 кг също установих, че оказва влияние при малко по-динамично шофиране. В тази посока определено инженерите имат работа за довършване и опит за натрупване с течение на годините.

Стигам и до цените, толкова важен момент, когато говорим за китайски автомобил. В такъв случай е много важно какво ще е мерилото, с което ще сравнявате. Бих казал: най-важното. Затова аз ще започна плахо, със сравнение със Skoda Enyaq RS, който по размери е идентичен със 7Х, но отстъпва като мощност и пробег. Чешкият модел е с два задвижващи моста и 340 к.с., докато средният вариант на 7Х – 421 к.с. Skoda-та е с пробег 551 км, Zeekr-а – 615 к.с. Цената Enyaq RS е 57 990 евро, докато тази на Long Range RWD е 56 990.

Източник: CarMarket.bg

Но от самото начало говоря за немската премиум тройка, затова ще извадя еталона, а именно BMW iX3. С китайския претендент имат абсолютно идентични размери: баварецът е дълъг 4782 мм, дължината на 7Х е 4787 мм. Последният има по-голямо междуосие (2900 срещу 2897 мм), но като цяло са абсолютни преки конкуренти. Очевадно е, че iX3 50 xDrive изостава като мощност, при това драстично (646 срещу 469 к.с.), затова и в динамично отношение победителят е ясен. Батерията на BMW-то е малко по-голяма – 108,7 срещу 100 kWh, но баварецът е абсолютно доминантен по отношение на пробега: до 794 км, които са далеч над 543 км на китайския претендент, което е драматично повече. За това спомагат по-добрата аеродинамика и по-ниското тегло на iX3 – 2360 срещу 2535 кг. Стартовата цена на Zeekr 7X Privilege AWD е 63 990 евро (и много малко, което може да се добави над това), докато стартовата цена на iX3 Neue Klasse е 66 350 евро. Да не говорим за Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC (490 к.с.), чиято цена стартира от 73 920 евро.

Това казват сухите цифри и прякото сравнение. Оттук насетне всеки сам си преценя. Лично моята преценка е, че тепърва германският премиум ще се сблъска със сериозна конкуренция от Поднебесната империя, каквато Страната на изгряващото слънце не успя да предложи.

Източник: Борис Тепешанов

Да, новото момче в квартала има какво да изчиства, но сетивното и технологичното представяне на Zeekr 7X просто е плашещо. Това е марка на пет години, ако в началото не ви е направило впечатление.

Що касае обслужването, „Еспас Ауто“ е дилър с 20-годишна история на пазара, което говори доста. Към това добавяме, че Zeekr има локален център за части в Словения и централен в Нидерландия. Отделно, гаранцията на батерия е 8 години, боята има 4-годишна, а срещу корозия 7Х е защитен с 12-годишна гаранция.

Технически характеристики

Zeekr 7X Privilege AWD

Размери

Дължина, мм: 4787

Широчина, мм: 1930

Височина, мм: 1650

Междуосие, мм: 2900

Собствено тегло, кг: 2535

Задвижване

Електромотори: два

Макс. системна мощност, к.с.: 646

Макс. въртящ момент, Нм: 710

Батерия

Капацитет, kWh: 100

Зареждане, kW: 480

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 210

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 3,8

Консумация на енергия, kWh: 19,9

Пробег, км: до 543

Базова цена, евро с ДДС: 63 990

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