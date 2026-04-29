Най-технологичната китайска марка, Xpeng, идва в България

Xpeng произвежда чипове, роботи, летящи коли и леки автомобили, като първите три модела – P7+, G6 и G9 – идват у нас този юни. Официален представител е Българска Автомобилна Индустрия

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

29 април 2026, 09:31
Най-технологичната китайска марка, Xpeng, идва в България
Xpeng GX отбеляза световната си премиера на салона в Пекин, но ако не до края на тази, то през 2027 г. SUV-флагманът на марката ще стъпи и на родна територия.   
Гуанджоу, Китай – София

Автомобилният салон в Пекин е в разгара си, а нашата медия имаше шанса да види последните тенденции в автомобилния свят лично. Още по-интересно за нас бе посещението на централата и заводите за леки автомобили и летящи „коли“ на Xpeng в Гуанджоу, което направихме по покана на официалния вносител на новата за българския пазар китайска марка Xpeng.

Вносителят е добре познат на българския пазар, Българска Автомобилна Индустрия. Тази години БАИ празнува 15-ата си годишнина като официален представител на Great Wall Motor (GWM) в България. Чудесен повод да обяви новината, че от юни става официален вносител на Xpeng в страната ни.

Не само че нашата медия бе единствената, разходила се в централата и заводите на Xpeng, но имахме възможността първи да тестваме модела Р7, за което ще разкажем подробно.
Не само че нашата медия бе единствената, разходила се в централата и заводите на Xpeng, но имахме възможността първи да тестваме модела Р7, за което ще разкажем подробно. Източник: Xpeng

Официално това ще се случи на 18 юни, когато на специална церемония в реномиран столичен хотел компанията ще обяви официално и за пръв път на българска земя ще покаже трите нови модела, с които Xpeng стъпва официално у нас: седанът P7+ и SUV-вете G6 и G9. Гостите ще имат уникалната възможност да видят отблизо и бъдещето под формата на хуманоидния робот Iron.

Между януари и юли 2025 г., Xpeng са класирана измежду седемте най-продавани чисто електрически марки в света. На 10-те най-големи пазара в Европа, марката се нареди на четвърта позиция сред китайските чисто електрически брандове.

Xpeng G9 идва с обещание за премиум оборудване и до 585 км пробег на ток по цикъла WLTP.
Xpeng G9 идва с обещание за премиум оборудване и до 585 км пробег на ток по цикъла WLTP. Източник: Xpeng

Автомобилният бизнес на Xpeng е създаден през януари 2015 г., а през ноември 2025 г. марката отбеляза производството на 1 000 000 коли. От тях половината са произведени през 2025 г., точно 429 445 бройки, което представлява ръст от 126% на годишна база.

И сега идва голямата цел: през 2027 г. Xpeng планира да влезе в Топ 3 на най-големите китайски износители на т. нар. New Energy Vehicle (NEV). До 2033 г. износът трябва да носи половината от продажбите на технологичния бранд.

Това, което различава Xpeng от всички други автомобилни брандове в Китай, е фактът, че тук не говорим за автомобилна марка, а за технологична. В продължение на няколкото дни, които бях гост на Xpeng в Гуанджоу, където посетих централата им, завода за коли и този за eVTOL, те непрекъснато повтаряха едно нещо: „Ние не сме автомобилна компания, ние сме технологична компания“. А мотото, под което премина цялото събитие, бе Explorer of Mobility in the World of Physical AI.

Производството на Iron (в мъжки и женски вариант) ще започне до края на 2026 г.
Производството на Iron (в мъжки и женски вариант) ще започне до края на 2026 г. Източник: Xpeng

Всичко това идва само да подскаже, че автомобилът е само една част от бизнеса на Xpeng, която гледа само в бъдещето, където AI ще бъде вграден в хуманоидните роботи Iron man и Iron lady, които до края на годината ще започват да се произвеждат, за да помагат в болници, старчески домове, на възрастни хора, или да стъпят на поточната линия на Xpeng, заменяйки хората в монотонната и трудна физическа работа.

Летящите коли на Xpeng са факт, който видях и като експозиция, и в полет. Битката ще е за въздуха над китайските градове и за превоз на стоки, а гарант за успеха е китайското правителство, което разработва специална стратегия.
Летящите коли на Xpeng са факт, който видях и като експозиция, и в полет. Битката ще е за въздуха над китайските градове и за превоз на стоки, а гарант за успеха е китайското правителство, което разработва специална стратегия. Източник: Xpeng

Другото направление е насочено към т. нар. летящи коли, които видях на живо дори в полет. Серийното производство вече тече. Но тук акцентът (поне за момента) не е върху превоза на хора, а върху превоза на стоки. И гарант за успех на този бизнес е китайското правителство, което разработва стратегията Low Altitude Economy.

Xpeng P7+ ще се произвежда от Magna в Австрия, завод, чието минало свързваме с G-Class, а бъдеще с китайската автомобилна инвазия в Европа.
Xpeng P7+ ще се произвежда от Magna в Австрия, завод, чието минало свързваме с G-Class, а бъдеще – с китайската автомобилна инвазия в Европа. Източник: Xpeng

Третото направление е чипът Turing, който разполага с 3 пъти по-висока изчислителна номинална стойност от Orin-X Nvidia. Заради този чип Volkswagen подписа договор с Xpeng през 2023 г., а през 2025 г. разшири споразумението за платформа и други технологии. И на изложението в Пекин видяхме първите продукти на VW за китайски пазар, разработени на платформата на Xpeng.

Автор: Пламен Георгиев
Гюров:

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си

20 000 моряци под блокада в Персийския залив, сред тях и българи

20 000 моряци под блокада в Персийския залив, сред тях и българи

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 2 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 час
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 час
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 2 часа
Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Любопитно Преди 3 минути

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 13 минути

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

<p>Дронове и оръжия &quot;Made in Ukraine&quot; тръгват за износ</p>

Украйна започва износ на оръжия заради свръхкапацитет

Свят Преди 34 минути

Приходите ще бъдат използвани за укрепване на отбраната на страната

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Технологии Преди 37 минути

Има един мит, че който кара безопасно е скучен и дори неуверен и страхлив шофьор. Разбира се, няма нищо вярно в това. Даже обратното, изискват се доста умения и бдителност, за да шофираш разумно и да се наслаждаваш на пътуването

<p>Разрушителни бури пометоха Тексас, има ранени</p>

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Свят Преди 44 минути

Властите предупреждават за опасни ветрове и големи щети

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 44 минути

Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен

Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

Свят Преди 46 минути

На какво се дължи разликата в стойността

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

България Преди 51 минути

Находишето на редките цветя, включени в Червената книга, се намира в трудносотъпна местност

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

България Преди 1 час

Причината - липса на диалог и подкрепа от Министерството на земеделието

Почина легендарният футболен треньор Янко Динков

Почина легендарният футболен треньор Янко Динков

България Преди 1 час

Тъжната новина съобщиха от „Марек“ - клубът, с който той записва най-забележителните си успехи

Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника

Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника

Свят Преди 1 час

Решението е мотивирано с „текущата оперативна обстановка" - формулировка, използвана за войната в Украйна

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Технологии Преди 1 час

Социалните мрежи изобилстват от информация и хора, което създава и известни рискове. Водещи регулатори отчитат увеличение на опитите за измами и на разнообразието от схеми, които се прилагат. Затова бдителността става още по-важна, за да се защитим

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

Свят Преди 1 час

Те ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли

<p>Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите</p>

Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

Технологии Преди 2 часа

Моделът залага на атрактивен дизайн, комфортно поведение и щедро вътрешно пространство, което се допълва от възможността за конфигуриране на салона със 7места, а това значи данъчно облекчение

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Свят Преди 2 часа

Преговорите със САЩ са в задънена улица

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград

България Преди 2 часа

Униформените подали звуков и светлинен сигнал, но водачът не спрял за проверка и увлякъл патрулката в преследване

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

На път към Виена: Орлин Павлов се подмладява с витамини и активен въглен

Edna.bg

Риалити звездата Теодор-Чикагото отпадна от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Компани отправи апел към феновете на Байерн и обяви: Готови сме да умрем на терена, ако е необходимо

Gong.bg

Триото в атака на Байерн стори нещо немислимо

Gong.bg

„Чувствам се все по-добре“: Малена Замфирова разказа за възстановяването си

Nova.bg

Андрей Гюров нарече „Магазин за хората“ схема за празни рафтове и пълни джобове

Nova.bg