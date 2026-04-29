Най-технологичната китайска марка, Xpeng, идва в България

Xpeng GX отбеляза световната си премиера на салона в Пекин, но ако не до края на тази, то през 2027 г. SUV-флагманът на марката ще стъпи и на родна територия.

Гуанджоу, Китай – София

Автомобилният салон в Пекин е в разгара си, а нашата медия имаше шанса да види последните тенденции в автомобилния свят лично. Още по-интересно за нас бе посещението на централата и заводите за леки автомобили и летящи „коли“ на Xpeng в Гуанджоу, което направихме по покана на официалния вносител на новата за българския пазар китайска марка Xpeng.

Вносителят е добре познат на българския пазар, Българска Автомобилна Индустрия. Тази години БАИ празнува 15-ата си годишнина като официален представител на Great Wall Motor (GWM) в България. Чудесен повод да обяви новината, че от юни става официален вносител на Xpeng в страната ни.

Не само че нашата медия бе единствената, разходила се в централата и заводите на Xpeng, но имахме възможността първи да тестваме модела Р7, за което ще разкажем подробно. Източник: Xpeng

Официално това ще се случи на 18 юни, когато на специална церемония в реномиран столичен хотел компанията ще обяви официално и за пръв път на българска земя ще покаже трите нови модела, с които Xpeng стъпва официално у нас: седанът P7+ и SUV-вете G6 и G9. Гостите ще имат уникалната възможност да видят отблизо и бъдещето под формата на хуманоидния робот Iron.

Между януари и юли 2025 г., Xpeng са класирана измежду седемте най-продавани чисто електрически марки в света. На 10-те най-големи пазара в Европа, марката се нареди на четвърта позиция сред китайските чисто електрически брандове.

Xpeng G9 идва с обещание за премиум оборудване и до 585 км пробег на ток по цикъла WLTP. Източник: Xpeng

Автомобилният бизнес на Xpeng е създаден през януари 2015 г., а през ноември 2025 г. марката отбеляза производството на 1 000 000 коли. От тях половината са произведени през 2025 г., точно 429 445 бройки, което представлява ръст от 126% на годишна база.

И сега идва голямата цел: през 2027 г. Xpeng планира да влезе в Топ 3 на най-големите китайски износители на т. нар. New Energy Vehicle (NEV). До 2033 г. износът трябва да носи половината от продажбите на технологичния бранд.

Това, което различава Xpeng от всички други автомобилни брандове в Китай, е фактът, че тук не говорим за автомобилна марка, а за технологична. В продължение на няколкото дни, които бях гост на Xpeng в Гуанджоу, където посетих централата им, завода за коли и този за eVTOL, те непрекъснато повтаряха едно нещо: „Ние не сме автомобилна компания, ние сме технологична компания“. А мотото, под което премина цялото събитие, бе Explorer of Mobility in the World of Physical AI.

Производството на Iron (в мъжки и женски вариант) ще започне до края на 2026 г. Източник: Xpeng

Всичко това идва само да подскаже, че автомобилът е само една част от бизнеса на Xpeng, която гледа само в бъдещето, където AI ще бъде вграден в хуманоидните роботи Iron man и Iron lady, които до края на годината ще започват да се произвеждат, за да помагат в болници, старчески домове, на възрастни хора, или да стъпят на поточната линия на Xpeng, заменяйки хората в монотонната и трудна физическа работа.

Летящите коли на Xpeng са факт, който видях и като експозиция, и в полет. Битката ще е за въздуха над китайските градове и за превоз на стоки, а гарант за успеха е китайското правителство, което разработва специална стратегия. Източник: Xpeng

Другото направление е насочено към т. нар. летящи коли, които видях на живо дори в полет. Серийното производство вече тече. Но тук акцентът (поне за момента) не е върху превоза на хора, а върху превоза на стоки. И гарант за успех на този бизнес е китайското правителство, което разработва стратегията Low Altitude Economy.

Xpeng P7+ ще се произвежда от Magna в Австрия, завод, чието минало свързваме с G-Class, а бъдеще – с китайската автомобилна инвазия в Европа. Източник: Xpeng

Третото направление е чипът Turing, който разполага с 3 пъти по-висока изчислителна номинална стойност от Orin-X Nvidia. Заради този чип Volkswagen подписа договор с Xpeng през 2023 г., а през 2025 г. разшири споразумението за платформа и други технологии. И на изложението в Пекин видяхме първите продукти на VW за китайски пазар, разработени на платформата на Xpeng.

