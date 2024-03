KGM Torres EVX се учи от най-добрите (тест драйв)

М инаха повече от 15-ина години, откакто за последно се докоснах до SsangYong. Не, това не е китайска марка, южнокорейска еа, която у нас (а и не само) е известна с Rexton.

За тези времена се промениха доста неща за марката. Това бяха едни от най-турбулентните години в историята й: премина под шапката на Mahinda, намесиха се синдици, бе заплашена от фалит, докато на сцената на излезе концерна KG Group, който сега иска да върне марката отново в играта.

Няколко неща обаче останаха непроменени. И тогава SsangYong, и сега KG Mobility изповядват една философия: I Learned From The Best, както пее легендата на R&B и соул жанра Уитни Хюстън.

Тогава уроците бяха от Mercedes, като се използваха двигатели, скоростна кутия, електроника... И това бе от основните плюсове на корейската марка, не се криеше, напротив. Спечелиха по-информираните, заложили на азиатската марка с дизайн на Джорджето Джуджаро.

Днес, макар и с друго име, компанията отново залага на вечния хит на Уитни Хюстън. Този път, предвид факта, че Torres EVX е електромобил, KG Mobility ползва експертизата на BYD: батерия, електромотор и като цяло електрическа задвижваща система от китайския гигант.

Свързващото звено е другият стълб на корейската философия за успех: съотношение качество-цена. Благодарение на него Dacia постигна невероятни пазарни резултати. KGM не може да се мери (и не иска) с румънската марка по обеми, но предлага разумна цена с добра, изпитана технология. На мен това ми изглежда като добра стратегия, просто трябва да се изчистят още малко от настройките на автомобила, за да стане всичко оптимално.

Иначе Torres, чието име идва от националния парк Torres del Paine в Патагония, познат с планините, глетчерите, езерата и реките си, препратка към приключенската природа на автомобила, вече се продава у нас в конвенционален вариант с бензинов двигател.

Но сега в полезрението ми е неговият събрат – Torres EVX, който, макар и близък като излъчване, предлага някои съществени разлики в екстериора, за да е ясно изразена разликата между конвенционалното и електрическото задвижване. Ако в първия случай имаме решетка в стил Jeep с шест ламела, при електрическия вариант виждаме изключително тънки фарове, свързани по между си от тънка LED DRL лента с шест точки.

Бронята също е уникална за EVX с фаровете, монтирани ниско в страничните отвори. Открояват се два елемента, които имат своето корейско значение, но с две думи: те са знаци от националния флаг на страната. Такива има и отзад, като тук акцентът е монтираната в петата врата резервна гума с много стилно оформен капак.

Няма как да подминем С-колоните, в които се виждат прилики с Ford Explorer, Range Rover препратка може да се открие в задните светлини, но нямам нищо против всички тях: Torres EVX изглежда доста атрактивно, различно.

Колесните арки са силно раздути, под тях се монтират 18- или 20-цолови колела, ръбовете в предния капак и под страничните врати, релсите на покрива, масивните огледала, всичко това иска да придаде сериозно офроуд излъчване, което е разбираемо. Повечето модели в миналото и настоящето на SsangYong залагаха не само на излъчването, а на сериозни офроуд възможности.

Тук, предвид променените условия, оставаме само с излъчване, но и то не е малко, Torres EVX се откроява на пътя. Спомага и палитрата от 12 цвята, включително 5 двуцветни изпълнения. Иначе пътен просвет от 169 мм и 2WD не са предпоставка за нещо повече от преминаване по черен път.

Промени има и в интериора на Torres EVX (спрямо ДВГ-версията), при това сериозни. Аз няма да правя сравнения. Ще кажа само, че електромобилът е силно дигитализиран, което от една страна придава много модерен вид, но от друга страна тук е скрит и основният проблем на автомобила, за който ще разкажа след малко.

Иначе виждаме два 12,3-инчови дисплея, като единственият физически бутон е този за аварийните светлини. Екраните са с много добра резолюция, но са бавни като реакции. Воланът е удобен, седалките също, но пространството е това, което впечатлява. Домакините не се впуснаха в детайлно разкриване на всички параметри, спестиха от къде идва платформата, но логично е тя да е от Korando.

Torres е дълъг 4,7 метра, междуосието му е почти 2,7 метра. Височината е сериозна, а резултатът е, че, ако седиш отзад и си се облегнал на седалката, трудно можеш да чуеш какво си говорят колегите ти отпред. Наистина прещедро вътрешно пространство в областта на краката и главата. За обемът говори и фактът, че багажникът е с обем 703 литра (тук дори Skoda издиша), а със скритите ниши и отделения за съхранение достига 839 литра.

Това е предостатъчно да натъпкате багажника догоре и се отправите на уикенд сред природата. За него ще помогне и фактът, че електромобилът предлага функцията V2L. Казано по друг начин, той може да захранва външни електрически уреди, в това число осветителни тела, къмпинг оборудване и т.н.

Така стигнах и до технологията, която, както вече уточних в началото, е взета от BYD. Батерията е позната като Blade, тя е LFP, а не литиево-йонна, по-евтина е и освен това е от т. нар. „Cell to Pack” тип. Клетките с правоъгълна форма сe монтирани директно в пакета, за да се осигури по-висока енергийна ефективност и повишена безопасност. Термопомпа спомага да се оптимизира пробегът в студено време.

Капацитетът на батерията е 73,4 kWh. Електромоторът също е на BYD, мощността му е 207 к.с. и 339 Нм. Бордното зарядно устройство е 10,5 kW. Максималната мощност на зареждане е 145 kW. На DC станция с мощност 100 kW батерията ще се зареди от 10 до 80% за 40 минути. И накрая, пробегът, KGM казва, че Torres EVX може да измине до 462 км (WLTP) с едно зареждане. Казва, защото ние не успяхме да го засечен.

Първо, защото с колегите минахме под 200 км. Второ, защото не успяхме да видим какъв е средният разход. И тук идват проблемите, те са свързани с липсата на логика и интуитивно боравене с менютата. Трима журналисти намерихме доста трудно как да стигнем до средния разход на енергия. Но в момента, в който изключиш автомобила той изчезва, без следа, нулира се и не можеш да снимаш, не можеш да направиш сметка.

Не можеш и да използваш и нещо толкова просто, колкото са режимите за задвижване (Comfort/Sport/Eco/Winter). Те не се сменят с превключвател, а от дисплея. Но отново трима човека не успяхме да ги намерим дълго време. Защо, защото единственото меню, което не проверихме, бе това на двузоновата климатична система. В крайна сметка влязохме и в него, за да установим, че част от настройките по автомобила, включително режимите за задвижване бяха набутани в менюто за климатика.

Добрата новина от всичко това е, че след обратната връзка корейците ще могат да доизпитат тези неточности с актуализация по въздуха. С механични настройки обаче ще трябва да поработят върху пътното поведение. И визирам специално един аспект от него: рязкото подаване на газ, за да изпревариш или само да се позабавляваш. Макар автомобилът да не е спринтьор (8,1 сек до 100 км/ч), при всяко подаване на газ предните колела превъртат, и трябва да контрираш с волана, защото те насочват към външната на пътя посока. Това трябва да се неутрализира.

Иначе комфортът е на висота, дори надмина очакванията ми. С много над очакванията ми е и фактът, че Torres EVX е уникално предложения в електрическия SUV-сегмент. Моделът се предлага с най-дългата гаранция на батерията от 10 години и 1 милион километра! След 2000 цикъла на бързо зареждане, компанията казва, че очаква използваемият капацитет да остане над 70%.

За цените не казах нищо, причината за това е, че от официалния вносител все още нямаме информация за тях, а по време на теста ни в Истанбул домакините ни спестиха тази информация.

Технически характеристики:

KGM Torres EVX

Размери

Дължина, мм: 4715

Широчина, мм: 1890

Височина, мм: 1715

Междуосие, мм: 2680

Тегло, кг: 1915

Задвижване

Батерия, тип: LFP

Капацитет на батерията (нетен), kWh: 73,4

Макс. мощност, к.с.: 207

Макс. въртящ момент, Нм: 339

Макс. скорост на зареждане, kW: 145

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 175

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,1

Пробег, км (WLTP): 462

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: n/a