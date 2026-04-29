Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Х анджоу, Китай – София
Едно е сигурно: съвсем скоро ще бъде официалното лансиране на Zeekr в България. Другото сигурно, макар и подшушнато ни с много условности, е, че някъде догодина на родна територия феновете на луксозната мобилност ще могат да имат предвид при своя избор и флагмана на луксозната китайска марка, с който ние успяхме да се запознаем лично на тестовото трасе в Ханджоу, където се намира 58-етажната централа на марката.
Zeekr 9X е впечатляваща машина – визуално и технологично. „Каскадната“ масивна радиаторна решетка, 22-цоловите джанти и дължината от над 5,2 метра означават, че клиентите на този тип помпозни превозни средства ще имат избор, който, колкото и да е скъп (42 000 евро е най-скъпото му изпълнение в Китай, у нас – кой знае), ще е поне два пъти по-евтин от Range Rover, на който е пряк конкурент.
Най-впечатляващо в този автомобил (обикновено за мен е мястото зад волана) са двете кресла на втория ред в салона, който е изпълнен в конфигурация 2+2+2 места. Те предлагат опцията да се излегнете напълно и да „убивате“ време с филм или друго забавление на 32-инчовия монитор. Същият, монтиран на специална греда, може да се плъзне назад като подвижна щора, така че от него да се възползват пътуващите на третия ред седалки. Дори и облегалките им да са изправени, в багажника пак има обем от 470 литра. А ако сгънете задните две седалки, обемът скача до 2148 л.
Кожата е Nappa, има велур и дървесина дори по задната облицовка на предните седалки, масаж, подгрев, вентилация, всичко, което човек може да се сети, че е необходимо за най-важните хора, тези на средните места. Материалите са наистина от най-високо качество, същото спокойно мога да заявя и за изработката. Аудио системата е нещо, което заслужава специално внимание: 32 високоговорителя и мощност, гонеща 4000 вата.
Видях и завода, в който се случва магията. Простира се върху 1,5 млн. кв. м, работят едва 1500 човека, а капацитетът му е 320 000 коли годишно. Това само по себе си е атестат за най-високото ниво на автоматизация и роботизация в съоръжение, в подобно на което в Миовени, Румъния, работят над 15 000 човека.
Отпред доминиращи са екраните, естествено, с два съединени „телевизора“ в средата е пред предния пътник. Кристалният въртящ се регулатор е визуален акцент, който безпогрешно поставя ударение върху луксозния характер на машината, чийто волан с плоско дъно предполага нещо повече от спокойна возия по дългите и широки китайски пътища.
Освен лукса, също толкова впечатляващо е и задвижването на флагманския SUV. То е плъг-ин хибридно с 2,0-литров турбо двигател и версии с два или три електромотора. Енергия се черпи от батерия с 55 или 70 kWh, което само по себе си е ненормален показател, защото повечето електромобили на пазара в Европа са с подобни батерии.
Ненормална е и топ версията на Zeekr 9X, чиято мощност от 1381 к.с. е в полето на Buggati. С голямата батерия този огромен автомобил тежи 3660 кг, но въпреки това хипер версията може да ускори до 100 км/ч за... 3,1 секунди. Електрическата архитектура е 900-волтова, която позволява на 600-киловолтова зарядна станция батерията да се зареда от 20 до 80% за само 9 минути.
Окачването на Zeekr 9X предизвика традиционните въздишки, викове и ръкопляскане по време на представянето на модела на изложението в Пекин, когато автомобилът сам повдигна единия си край, за да може да се постави под него крик. Личната ми среща зад волана му бе много кратка, за да мога да разкажа в подробности за него, но по всичко личи, че британския Император има много сериозна конкуренция. А съвсем скоро, още днес, ще разкажем за друга такава от Китай, но просто трябва да мине ембаргото. Така че ни следете, имаме още интересни новини от Пекин.
Не мога да пропусна и факта, че тази кола, с тези размери и тегла, има радиус на завой от под 12 м, което е възможно благодарение на завиващите до 12 градуса задни колела.
За цени е безпредметно за говорим на този етап, нека първо дойде 2027 г. и видим автомобила у нас. Цените му в Китай са скандално ниски, но в Европа това е невъзможно да се случи. Дори и да стигнат шестцифрена стойност, той пак ще е доста по-евтин от Императора.