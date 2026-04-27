Технологии

Geely EХ2, най-продаваната кола в Китай, идва в България

Моделът се пласира по 45 000 бройки месечно в Поднебесната, което показва колко добре подготвен е за масовата електрификация

27 април 2026, 08:17
С ърбия, страна извън ЕС, дава 5000 евро субсидия при покупка на електромобил. Над 10 000 е тя в Румъния, да не говорим за 12 000 в Португалия. У нас явно нещата винаги трябва да се случват по най-трудния начин, но клиентите вече показват, че минахме фазата на „first adopters” и сега ръстовете в продажбите се движат органично от реалното търсене. Помага и много добрата зарядна мрежа, която е много по-добре развита с бързи зарядни станция спрямо не малка част от западните държави.

В тези условия на българския пазар предстои да дебютира модел, който разполага с всичко необходимо, за да привлече клиентите, които търсят електромобил, предлагащ им най-доброто съотношение качество/цена. Видях го на щанда на Geely, макар и скрит зад бляскавите по-големи и луксозни модели. Тествах го в дома на марката, Ханджоу.

Фактът, че Geely EX2 (Geome в Китай) е най-продаваният лек автомобил в Поднебесната империя през 2025 г. (около 465 000 продажби) не се постига без аргументи. Те му носят и по 45 000 месечно от началото на тази година, като в България го очакване през Q4.

Изграден на платформата GEA на Geely, компактният градски модел предлага аеродинамичен дизайн на „златното сечение“ с „усмихната“ предница и размери, които предлагат изненадващо щедро вътрешно пространство. При дължина едва 4,1 метра (1,8 м ширина и 1,58 м височина), но междуосие от 2650 мм, ЕХ2 изненадва с обем на задните места и товарно отделение с 375 л, Предното отделение (frunk) е с обем 70 л. Конфигурацията на интериора е такава, че отваря 35 л отделения за съхранение на вещи, особено голямо е това под плаващата централна конзола между предните седалки.

Типично за китайските модели, минимализмът властва в оформлението на интериора. По средата на арматурното табло е монтиран 14,6-инчов дисплей, от който се ръководят всички функции във автомобила. Зад двуспицовия волан е монтирано 8,8-инчов приборен екран. Частта от таблото пред предния пътник е така конфигурирана чрез графика и амбиентно осветление, че все едно взаимодейства, усмихвайки се на пътника. Пластмасите не могат да се мерят с тези в моделите от по-горния сегмент, но все пак трябва да се има предвид, че тук се гони цена.

LFP батерия с капацитет 34,6 kWh позволява изминаването на до 325 км, което е предостатъчно за покриване на седмичните нужди в град като София. Радиусът на завой под 5 м означава, че е идеално подготвен за натоварения градски трафик, като размер, батерия и пробег го позиционират като предимно градски автомобил. Батерията може да се зарежда с максимални 70 kWh. Моторът с мощност 114 к.с. и 150 Нм задвижва задните колела. На тестовото подредено трасе с конуси моделът се справи повече от добре като управляемост.

Електромобилите, търсени за градски условия, обикновено са втора кола за потребителя и най-често от вторичния пазар, тъй като закупуването на нов електромобил само за града не излиза изгодно.

Geely EX2 обаче може да промени тази тенденция, защото очакванията ми са свързани с наистина супер конкурентна цена, когато се появи на българския пазар. Западните брандове смятат, че могат да направят електромобила масов чрез много на брой модели в ценовия диапазон около 25 000 евро, но аз очаквам, че Geely EX2 ще гравитира по-скоро към границата от 20 000 – 22 000 евро (без тези ми разсъждения да почиват на вътрешна или информация).

Ако цената наистина бъде конкурентна на много по-малкото Renault Twingo, произвеждано в Словения, то хората, които имат желание да опитат за пръв път какви плюсове дава притежанието на електромобил (особено на фона на цените на бензина), новият Geely EX2 ще им даде възможно най-достъпния, но и качествен вход в света на електрическата мобилност.

Автор: Пламен Георгиев
коли автомобили китайски автомобили Geely електрически коли
Последвайте ни
Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Мъжете, които опитаха да убият Доналд Тръмп

Мъжете, които опитаха да убият Доналд Тръмп

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Свят Преди 15 минути

Краката на мъжа са били смазани в подемна система

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Любопитно Преди 54 минути

Направете тази бърза, лесна и невероятно вкусна рецепта, идеална за изненадващи гости или семейна закуска, готова само за 30 минути

<p>Започват проверки за премахването на агитационни материали</p>

Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

България Преди 2 часа

Инспекциите ще се извършват както в централните градски части, така и в кварталите

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

България Преди 2 часа

Първото заседание на НС е насрочено за четвъртък

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Любопитно Преди 2 часа

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

Любопитно Преди 2 часа

Предстоящите мисии до Луната са изправени пред предизвикателство, което тревожи планиращите повече от всеки друг риск: пожарът

Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето и кога идва застудяване с валежи

Снимката е илюстративна

Започва поетапно спиране на парното в София от утре

България Преди 10 часа

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Любопитно Преди 10 часа

Ангелът на Victoria's Secret сподели в петък чрез стори в Instagram огромна флорална аранжировка от жълти, розови, червени и бели цветя – подарък от 51-годишния носител на „Оскар“

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

България Преди 10 часа

Причините за тежкия инцидент ще се изясняват в хода на досъдебното производство

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Свят Преди 11 часа

“Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха с бързи темпове, за да се гарантира, че това остава така, и очакват с нетърпение началото на посещението утре“, се добавя в изявлението

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

България Преди 12 часа

Днес морето и изкуството загубиха един от най-преданите си рицари

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Свят Преди 12 часа

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Свят Преди 12 часа

Експерт по четене по устни разкри паническата реакция на Джей Ди Ванс при стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон. Докато „Сикрет сървис“ евакуира Първата дама и вицепрезидента, Тръмп потвърди за ранен полицай и разказа за травмата, преживяна от Мелания

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

България Преди 13 часа

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

България Преди 13 часа

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg
1

Откриха 40 нови водопади в Балкана

sinoptik.bg

Владо Карамазов на 47: Всичко е прекрасно и мечтите се сбъдват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 април, понеделник

Edna.bg

В Алжир възхитени от основен халф на Левски, готвят му повиквателна

Gong.bg

ЦСКА вече се оглежда за наследник на Христо Янев

Gong.bg

Николай Денков: С ДБ имаме общи цели, но и различия в начина, по който да ги постигнем

Nova.bg

Как работят схемите за влияние върху съдебната система

Nova.bg