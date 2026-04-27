Geely EХ2, най-продаваната кола в Китай, идва в България

С ърбия, страна извън ЕС, дава 5000 евро субсидия при покупка на електромобил. Над 10 000 е тя в Румъния, да не говорим за 12 000 в Португалия. У нас явно нещата винаги трябва да се случват по най-трудния начин, но клиентите вече показват, че минахме фазата на „first adopters” и сега ръстовете в продажбите се движат органично от реалното търсене. Помага и много добрата зарядна мрежа, която е много по-добре развита с бързи зарядни станция спрямо не малка част от западните държави.

В тези условия на българския пазар предстои да дебютира модел, който разполага с всичко необходимо, за да привлече клиентите, които търсят електромобил, предлагащ им най-доброто съотношение качество/цена. Видях го на щанда на Geely, макар и скрит зад бляскавите по-големи и луксозни модели. Тествах го в дома на марката, Ханджоу.

Източник: CarMarket.bg

Фактът, че Geely EX2 (Geome в Китай) е най-продаваният лек автомобил в Поднебесната империя през 2025 г. (около 465 000 продажби) не се постига без аргументи. Те му носят и по 45 000 месечно от началото на тази година, като в България го очакване през Q4.

Изграден на платформата GEA на Geely, компактният градски модел предлага аеродинамичен дизайн на „златното сечение“ с „усмихната“ предница и размери, които предлагат изненадващо щедро вътрешно пространство. При дължина едва 4,1 метра (1,8 м ширина и 1,58 м височина), но междуосие от 2650 мм, ЕХ2 изненадва с обем на задните места и товарно отделение с 375 л, Предното отделение (frunk) е с обем 70 л. Конфигурацията на интериора е такава, че отваря 35 л отделения за съхранение на вещи, особено голямо е това под плаващата централна конзола между предните седалки.

Типично за китайските модели, минимализмът властва в оформлението на интериора. По средата на арматурното табло е монтиран 14,6-инчов дисплей, от който се ръководят всички функции във автомобила. Зад двуспицовия волан е монтирано 8,8-инчов приборен екран. Частта от таблото пред предния пътник е така конфигурирана чрез графика и амбиентно осветление, че все едно взаимодейства, усмихвайки се на пътника. Пластмасите не могат да се мерят с тези в моделите от по-горния сегмент, но все пак трябва да се има предвид, че тук се гони цена.

LFP батерия с капацитет 34,6 kWh позволява изминаването на до 325 км, което е предостатъчно за покриване на седмичните нужди в град като София. Радиусът на завой под 5 м означава, че е идеално подготвен за натоварения градски трафик, като размер, батерия и пробег го позиционират като предимно градски автомобил. Батерията може да се зарежда с максимални 70 kWh. Моторът с мощност 114 к.с. и 150 Нм задвижва задните колела. На тестовото подредено трасе с конуси моделът се справи повече от добре като управляемост.

Електромобилите, търсени за градски условия, обикновено са втора кола за потребителя и най-често от вторичния пазар, тъй като закупуването на нов електромобил само за града не излиза изгодно.

Geely EX2 обаче може да промени тази тенденция, защото очакванията ми са свързани с наистина супер конкурентна цена, когато се появи на българския пазар. Западните брандове смятат, че могат да направят електромобила масов чрез много на брой модели в ценовия диапазон около 25 000 евро, но аз очаквам, че Geely EX2 ще гравитира по-скоро към границата от 20 000 – 22 000 евро (без тези ми разсъждения да почиват на вътрешна или информация).

Ако цената наистина бъде конкурентна на много по-малкото Renault Twingo, произвеждано в Словения, то хората, които имат желание да опитат за пръв път какви плюсове дава притежанието на електромобил (особено на фона на цените на бензина), новият Geely EX2 ще им даде възможно най-достъпния, но и качествен вход в света на електрическата мобилност.