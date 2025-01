"Зъл престъпник в тялото на малка стара дама": Сладката баба със седем трупа в задния двор

Д оротея Пуенте, може би най-известната убийца в Сакраменто, е била толкова миловидна, че властите са я изпускали от поглед отново и отново - дори след като през 1988 г. изкопават седем тела в задния ѝ двор.

Пуенте, баба, която стопанисвала местен пансион, в крайна сметка умира в затвора през 2011 г., след като е осъдена за три от деветте убийства, за които е заподозряна, че е извършила през 80-те години. Но в продължение на години „белокосата домакиня, която раздаваше домашно приготвени сладки и се грижеше за розовите си лехи и зеленчуковата си градина“, както я описваше списание Sactown, криеше тъмна тайна.

Тъй като напоследък случаят отново привлече вниманието на социалните медии, PEOPLE обръща внимание на убийствата от 80-те години на миналия век и на това как те най-накрая са били разкрити. Ето какво се случи.

Убежище, превърнато в къща на ужасите

През 80-те години на ХХ век Пуенте отваря дома си като пансион за хора с психични проблеми и злоупотреба с наркотици, според Sactown. Няколко социални работници в района ѝ препоръчват потенциални наематели и тя си спечелва добра репутация в общността, според списанието.

Но 59-годишната тогава жена имала зла тайна. През годините Пуенте убива няколко от наемателите си и прибира чековете им за социално осигуряване, според местната медия KGPE. Медията съобщава, че Пуенте дори продължавала да пише писма до членовете на семействата на наемателите си месеци след смъртта им, за да прикрие следите си и да накара семействата да повярват, че няма нищо нередно.

Как е заловена Пуенте

През февруари 1988 г. Пуенте взема Алваро „Берт“ Монтоя под своя опека, след като социалният работник Джуди Мойс го препоръчва, според Sactown. Но когато 52-годишният мъж, който бил бездомник, престанал да се появява на срещите с Мойс, тя се притеснила - а след това и заподозряла, след като Пуенте дала противоречиви отговори за това къде е отишъл Монтоя. Загрижеността на Мойс довела до това, че следователите претърсили дома на Пуенте за улики и в крайна сметка изкопали телата на Монтоя и на още шестима души в задния двор.

Въпреки телата, полицията все още не подозирала първоначално Пуенте и не я арестувала, според Sactown. На следващия ден Пуенте избягала в Лос Анджелис, което окончателно предизвикало подозренията на полицията и четиридневно издирване, в резултат на което властите издирвали Пуенте чак до Мексико.

В крайна сметка Пуенте е задържана, след като възрастен мъж в бар в Лос Анджелис завързва разговор с нея и скоро я разпознава от новините. През 1993 г. тя е изправена пред съда за убийствата и според Sactown е призната за виновна за трите убийства след 24-дневно обсъждане от страна на журито.

