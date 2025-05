Звезда от „Хари Потър“ призна, че „не ѝ остава много време“

О бичаната звезда от „Хари Потър“ Мириам Марголис призна, че „не ѝ остава много време“, след като претърпя сериозна сърдечна операция.

84-годишната британска актриса, позната с ролята си на професор Спраут във филмите за Хари Потър, разкри, че се е подложила на интервенция през 2023 г., за да избегне още по-рискова операция на открито сърце.

По време на процедурата ѝ е била сменена аортната клапа, която вече не е функционирала правилно, с такава от крава. В ново интервю тя споделя, че вярва, че ѝ остават само няколко години живот, и затова иска да продължи да играе възможно най-дълго – защото актьорството ѝ носи неизмерима радост.

Miriam Margolyes, who portrayed Professor Sprout in Harry Potter, has shared in a recent interview that she doesn’t have much longer to live because of a recent surgery...🥺



We're thinking of you, Miriam. 💔



