Актьор от „Хари Потър“ приет в болница с „животозастрашаваща“ травма

А ктьорът от „Хари Потър“ Ник Моран наскоро беше откаран по спешност в болница и се намира в тежко състояние, след като е получил „животозастрашаваща“ травма на гръбначния мозък.

Неговият приятел Тери Стоун разкри, че Моран е претърпял спешна операция на гръбначния стълб, след като станало ясно, че скорошната болка във врата му се дължи на увреждане на гръбначния мозък, съобщава Daily Mail.

‘Harry Potter’ actor rushed to hospital with ‘life-threatening’ injury, told he ‘might never walk or talk again’ https://t.co/DowqKJO8ll pic.twitter.com/Tns4gwm91m