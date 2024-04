Звезда от "Хари Потър" е бременна

З вездата от "Хари Потър" Афшан Азад-Кази разкри, че е бременна с второто си дете.

36-годишната актриса е най-известна с ролята си на Падма Патил в хитовата филмова поредица.

Афшан публикува сладка снимка на дъщеря си Кира, която е поставила ръце върху растящото ѝ коремче.

Обявявайки бременността си, Афшан озаглави публикацията си: „Един изключително специален Ден на майката тази година, за да отпразнуваме нарастващото ни семейство.

Афшан, която изигра ученичката на "Рейвънклоу" Падма в пет от филмите за "Хари Потър", обяви първата си бременност през април 2021 г.

След като се омъжи за съпруга си Набил Кази на пищна церемония през 2018 г., сега тя работи като инфлуенсър за красота.

Афшан получи ролята на Падма, когато кастинг агенти посетиха нейното училище и тя се яви на прослушване за ролята „просто за забавление“.

