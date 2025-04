Последното предсказание на Баба Ванга се сбъдна

Б аба Ванга, известна още като Вангелия Пандева Гущерова, беше българска ясновидка, прочута със способността си да предсказва бъдещето, пише New York Post.

Годината все още е в началото си, но според нейните пророчества 2025 г. може да донесе събития, които ще разтърсят света.

Според Daily Mail, въпреки че Ванга почина през 1996 г., тя е предсказала множество значими глобални събития, които впоследствие се сбъднаха – включително атаките на 11 септември, смъртта на принцеса Даяна и възхода на Китай като световна суперсила.

И 2025 г. не прави изключение от нейните злокобни предсказания. Според някои източници, тя прогнозира унищожителни земетресения, разпалване на война в Европа и глобална икономическа катастрофа. В допълнение, тя твърди, че падането на човечеството ще започне през 2025 г., а краят на света ще настъпи през 5079 г.

Макар да няма официални записи, потвърждаващи тези прогнози, някои събития вече предизвикват тревога сред хората.

Земетресенията, които разтърсиха 2025 г.

Едно от предсказанията на Ванга, което сякаш се е сбъднало, е свързано със земетресенията. Тя прогнозира, че “2025 г. ще донесе разтърсващи земетресения”.

На 28 март мощен трус с магнитуд 7,7 удари Мианмар и части от Тайланд, причинявайки огромни разрушения. Хиляди хора загинаха, а броят на жертвите продължава да расте.

През последната седмица официалният брой на загиналите в Мианмар надхвърли 3000 души, след като спасителните екипи извадиха още тела изпод руините, съобщиха от военното правителство на страната.

Bulgarian Baba Vanga said that in 2028 people will discover Venus as an energy source, in 2130 people will communicate with aliens, and in 3005 Baba Vanga said that people will fight with those on Mars and in 5079 the world will end. pic.twitter.com/5ZFdbQJU2c