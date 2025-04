Астролог в Мианмар арестуван заради разрушитено TikTok предсказание

В ластите в Мианмар арестуваха известния астролог Джон Мо, след като негово видео в платформата TikTok, в което предсказваше ново разрушително земетресение, стана сензационна и предизвика масова тревога сред населението. Публикацията му се появи на 9 април, само две седмици след като земетресение с магнитуд 7,7 отне живота на над 3 500 души и унищожи вековни храмове в страната, предаде ВВС.

Обвинения и действия на полицията

The regime has arrested a popular fortune teller for predicting another massive earthquake on his TikTok account. John Moe Thae, who uses the handle John Palmistry, was arrested in Sagaing’s Monywa town on Tuesday for “spreading rumors.”#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/yR5kgni4Cl