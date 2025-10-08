Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

П олицията в Пуерто Рико разследва убийствата на петима мъже, чиито голи тела били оставени на обществени места, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя зловещите находки вчера като нещо необичайно за американската територия в Карибско море, която обаче е засегната от наркотрафика.

🚨 Uno de los tres cuerpos hallados desnudos y con signos de tortura en el barrio Sabana Abajo, Carolina, fue identificado como Jan Daniel Santana Márquez, un estudiante universitario de 18 años residente en Trujillo Alto.



👮‍♂️ Familiares del joven acudieron al Cuerpo de… pic.twitter.com/Z4ArQUvbCl — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) October 8, 2025

По данни от днес на острова с население от 3,2 милиона души от началото на тази година са били извършени 344 убийства, срещу 379 за същия период на миналата.

Три от телата били оставени едно върху друго близо до църква в град Каролина, източно от столицата Сан Хуан. Убитите хора засега не са идентифицирани.

Две тела били открити в Сантурсе - квартал на Сан Хуан. Самоличността на единия човек вече е установена.

🚨 Doble homicidio en Navolato📍: asesinan a dos hombres👥 en la comunidad de Toboloto pic.twitter.com/QtOUEFMRO6 — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 8, 2025

По петта тела има сходни белези от мъчения, каза полицията, която подозира, че убийствата може да са свързани с наркотрафика.

Пуерто Рико отдавна е транзитна точка за доставка на дрога от Латинска Америка за континенталната част на САЩ и други държави, посочва АП.