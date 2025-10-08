Свят

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

8 октомври 2025, 20:31
Източник: БТА

П олицията в Пуерто Рико разследва убийствата на петима мъже, чиито голи тела били оставени на обществени места, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя зловещите находки вчера като нещо необичайно за американската територия в Карибско море, която обаче е засегната от наркотрафика.

По данни от днес на острова с население от 3,2 милиона души от началото на тази година са били извършени 344 убийства, срещу 379 за същия период на миналата.

Три от телата били оставени едно върху друго близо до църква в град Каролина, източно от столицата Сан Хуан. Убитите хора засега не са идентифицирани.

Две тела били открити в Сантурсе - квартал на Сан Хуан. Самоличността на единия човек вече е установена.

По петта тела има сходни белези от мъчения, каза полицията, която подозира, че убийствата може да са свързани с наркотрафика.

Пуерто Рико отдавна е транзитна точка за доставка на дрога от Латинска Америка за континенталната част на САЩ и други държави, посочва АП.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Убийства Пуерто Рико Наркотрафик Полицейско разследване Насилие Мъчения Организирана престъпност Карибско море Неидентифицирани жертви Голи тела
Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
България пред криза, която тихо расте

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

