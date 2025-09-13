Свят

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Възможно е предсрочни парламентарни избори да се организират през април, май или декември 2026 година, съобщи сръбският държавен глава

13 септември 2025, 16:03
Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година
Източник: Getty

С ръбският президент Александър Вучич съобщи в ефира на телевизия "Информер" снощи, че е възможно предсрочни парламентарни избори да се организират през април, май или декември 2026 година.

"Бих искал да се случи през декември догодина. Ще подам оставка от поста президент малко по-рано, без да съм навършил 10 години на позицията, повече не мога да бъда президент. За да отидем всички заедно на честни избори през декември. До декември следващата година хората ще могат да видят какво ще свършим", каза Вучич, цитиран от ТАНЮГ.

На въпрос с кого се бори Сърбия в "цветната революция", той отговори, че това е борба без лица, емоции, планове, програми и идеи и подчерта, че краят ѝ е близо. Според него основните организатори на масовите антиправителствени протести идват извън Сърбия.

"Главният организатор идва отвън. Те работеха за създаването на мрежа и за събирането. Направиха студентска мрежа и мрежа от деца, което е опасно, така съсипаха елементарна ценност на обществото ни. Това са представители на различни новинарски агенции от няколко държави. Знаем за поне три държави, които са се ангажирали", посочи още Вучич.

В продължение на 10 месеца в Сърбия се организират масови протести след рухването на козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

За днес са планирани протести в 140 града в Сърбия срещу блокадите и масовите протести и в подкрепа на правителството и президента Вучич.

Източник: БТА/Симона - Алекс Михалева    
Последвайте ни

По темата

Бой на летище

Бой на летище "Васил Левски" - мъж е в болница, друг е задържан

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

Глобите в Гърция стават брутални, до 8000 евро глоба за превишена скорост

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 1 ден
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 19 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Какво (не) иска партията на Вилдерс?

Свят Преди 30 минути

До предсрочните избори се стигна, след като в началото на юни Вилдерс изтегли министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията

Земетресение разтърси гръцкия остров Гавдос

Земетресение разтърси гръцкия остров Гавдос

Свят Преди 1 час

Няма данни за щети или пострадали

<p>&nbsp;Зафиров: Този вот на недоверие не предлага реална алтернатива</p>

Атанас Зафиров: Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива

България Преди 1 час

Петият вот е за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава"

Частично бедствено положение в Тополовград

Частично бедствено положение в Тополовград

България Преди 1 час

Частично бедствено положение е обявено в Община Тополовград заради пожар, който се разраства към Свиленградско

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

Свят Преди 2 часа

Русия е изстреляла балистична ракета "Искандер-М" и е пуснала 164 безпилотни летателни апарата

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 3 часа

Робинсън е задържан във Вашингтон Каунти

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

България Преди 4 часа

Според него няма да се говори за политики, а дебатът ще се превърне в разговор по казуси

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

България Преди 4 часа

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко

Снимката е илюстративна

Камион избухна в пламъци на АМ "Струма"

България Преди 4 часа

От АПИ обявиха, че има обходен маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница

<p>Ескалацията на Русия изисква решителен отговор</p>

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Свят Преди 4 часа

Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Свят Преди 5 часа

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Свят Преди 5 часа

Франция сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в ЕС

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Свят Преди 5 часа

Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Свят Преди 6 часа

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

България Преди 6 часа

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните

<p>Присъдата на Жаир Болсонаро разгневи САЩ</p>

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Свят Преди 6 часа

Тръмп заяви, че е "много недоволен" от присъдата

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

10 знака, че все още има страст във връзката ви

Edna.bg

Всичко за бакучиол - новият герой в грижата срещу стареенето на кожата

Edna.bg

Ламин Ямал е с травма, Флик скочи на Испания

Gong.bg

Александър Василев даде аванс на България срещу Финландия

Gong.bg

Пожарът край Тополовград се разраства, обявено е частично бедствено положение (СНИМКИ)

Nova.bg

След нападението над полицейски началник в Русе: С какви мотиви съдът пусна обвиняемите

Nova.bg