Ердоган към турците: Имайте по пет деца, вие сте бъдещето на Европа

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган призова турските граждани, живеещи в Европа, да имат по пет деца – с две повече от обичайния му призив към турците в родината – с цел да увеличат присъствието си на континента, за да бъдат „бъдещето на Европа“, пише Hurriyet Daily News.

„Обръщам се към моите сънародници, братя и сестри в Европа“, каза Ердоган по време на митинг в централноанадолската провинция Ескишехир на 17 март.

„Не раждайте по три, а по пет деца“.

„Мястото, в което живеете и работите, вече е вашата родина и нова татковина. Претендирайте за нея. Отваряйте повече бизнеси, записвайте децата си в по-добри училища, живейте в по-добри квартали, карайте най-добрите коли, живейте в най-хубавите къщи“, каза той.

„Защото вие сте бъдещето на Европа. Това ще бъде най-добрият отговор на вулгарността, враждебността и несправедливостта, насочени срещу вас“, категоричен е турският държавен глава.

Посланието на Ердоган идва на фона на продължаващо политическо напрежение, след като опитите на турски министри да проведат митинги с членове на турската общност в Европа бяха отхвърлени от някои страни, както и след решението на Съда на Европейския съюз, което позволява на работодатели да забраняват носенето на видими религиозни символи, включително забрадки.

Критикувайки решението, известно като „забраната на забрадките“, Ердоган каза:

„Те забраняват забрадките. Омръзна ни. Къде е свободата на религията, свободата на съвестта? Забранете ермолката (бел.ред. традиционната еврейска мъжка шапка), ако можете. Могат ли да забранят ермолката?“.

Той също така заяви, че истинската причина зад нарастващата враждебност към турците в Европа е „неудобството, което те изпитват, защото Турция вече е независима държава с икономика и позиция в света“.

„Турция, за която те мечтаят, е зависима държава, която могат да командват“, каза той. „Нямат проблем с турчина, който е работник във фабриката, но не могат да понасят турчин, който става собственик, инженер или управител на същата фабрика“, смята Ердоган.

„НРП и терористи очернят конституционната поправка“

Ердоган също така критикува основната опозиционна партия – Народнорепубликанската партия (НРП) – за това, че се противопоставя на конституционната поправка, която ще въведе президентска форма на управление, обвинявайки я в неверни и безпочвени твърдения.

„А какво ще кажем за холандците сред нас?“, каза той, визирайки лидера на НРП Кемал Кълъчдароглу. „Заедно с терористичните организации те се опитват да очернят конституционната поправка, като посочват неща, които всъщност не са в нея“, добави той.

„Обиждат нашата младеж, нашия парламент и местните ни управници. Освен това се опитват да направят сирийските имигранти мишена за нашия народ“, каза той, критикувайки предишни изказвания на Кълъчдароглу, според които правителствената имиграционна политика превръща турските граждани във „второкласни граждани“.

НРП няма да може да излъчи президент при новата система

Критикувайки НРП, Ердоган заяви, че новите конституционни промени ще лишат партията от влияние в парламента. „В старата система с 25% от гласовете чрез коалиции или зависимости НРП можеше да има думата в управлението. В новата система ще бъде невъзможно да има влияние, без да се спечелят 51% от гласовете на народа“, каза той.

„Няма да видим кандидат от НРП да стане президент. Нашите деца също няма да го видят“, добави той.