Свят

Ердоган към турците: Имайте по пет деца, вие сте бъдещето на Европа

„Мястото, в което живеете и работите, вече е вашата родина и нова татковина. Претендирайте за нея“, каза още турският президент

12 ноември 2025, 09:59
Ердоган към турците: Имайте по пет деца, вие сте бъдещето на Европа
Реджеп Ердоган   
Източник: GettyImages

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган призова турските граждани, живеещи в Европа, да имат по пет деца – с две повече от обичайния му призив към турците в родината – с цел да увеличат присъствието си на континента, за да бъдат „бъдещето на Европа“, пише Hurriyet Daily News.

„Обръщам се към моите сънародници, братя и сестри в Европа“, каза Ердоган по време на митинг в централноанадолската провинция Ескишехир на 17 март.

„Не раждайте по три, а по пет деца“.

„Мястото, в което живеете и работите, вече е вашата родина и нова татковина. Претендирайте за нея. Отваряйте повече бизнеси, записвайте децата си в по-добри училища, живейте в по-добри квартали, карайте най-добрите коли, живейте в най-хубавите къщи“, каза той.

„Защото вие сте бъдещето на Европа. Това ще бъде най-добрият отговор на вулгарността, враждебността и несправедливостта, насочени срещу вас“, категоричен е турският държавен глава.

Посланието на Ердоган идва на фона на продължаващо политическо напрежение, след като опитите на турски министри да проведат митинги с членове на турската общност в Европа бяха отхвърлени от някои страни, както и след решението на Съда на Европейския съюз, което позволява на работодатели да забраняват носенето на видими религиозни символи, включително забрадки.

Критикувайки решението, известно като „забраната на забрадките“, Ердоган каза:

„Те забраняват забрадките. Омръзна ни. Къде е свободата на религията, свободата на съвестта? Забранете ермолката (бел.ред. традиционната еврейска мъжка шапка), ако можете. Могат ли да забранят ермолката?“.

Той също така заяви, че истинската причина зад нарастващата враждебност към турците в Европа е „неудобството, което те изпитват, защото Турция вече е независима държава с икономика и позиция в света“.

„Турция, за която те мечтаят, е зависима държава, която могат да командват“, каза той. „Нямат проблем с турчина, който е работник във фабриката, но не могат да понасят турчин, който става собственик, инженер или управител на същата фабрика“, смята Ердоган.

„НРП и терористи очернят конституционната поправка“

Ердоган също така критикува основната опозиционна партия – Народнорепубликанската партия (НРП) – за това, че се противопоставя на конституционната поправка, която ще въведе президентска форма на управление, обвинявайки я в неверни и безпочвени твърдения.

„А какво ще кажем за холандците сред нас?“, каза той, визирайки лидера на НРП Кемал Кълъчдароглу. „Заедно с терористичните организации те се опитват да очернят конституционната поправка, като посочват неща, които всъщност не са в нея“, добави той.

„Обиждат нашата младеж, нашия парламент и местните ни управници. Освен това се опитват да направят сирийските имигранти мишена за нашия народ“, каза той, критикувайки предишни изказвания на Кълъчдароглу, според които правителствената имиграционна политика превръща турските граждани във „второкласни граждани“.

НРП няма да може да излъчи президент при новата система

Критикувайки НРП, Ердоган заяви, че новите конституционни промени ще лишат партията от влияние в парламента. „В старата система с 25% от гласовете чрез коалиции или зависимости НРП можеше да има думата в управлението. В новата система ще бъде невъзможно да има влияние, без да се спечелят 51% от гласовете на народа“, каза той.

„Няма да видим кандидат от НРП да стане президент. Нашите деца също няма да го видят“, добави той.

По темата

Източник: Hurriyet Daily News    
Реджеп Тайип Ердоган турци в Европа пет деца бъдещето на Европа политическо напрежение забрана на забрадките свобода на религията независима Турция конституционна поправка НРП
Последвайте ни
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Кои Plug-in хибриди имат най-качествени батерии и кои – най-лоши

Кои Plug-in хибриди имат най-качествени батерии и кои – най-лоши

carmarket.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 4 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 4 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 4 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 4 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

България Преди 19 минути

Снимката е илюстративна

Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно Преди 27 минути

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

България Преди 37 минути

От момичето е била иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

Musicology Преди 46 минути

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

България Преди 47 минути

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани", отбеляза Жечо Станков

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Свят Преди 58 минути

„Това е... точно това, за което си мислите. Не взимайте наркотици, деца.“

,

Рекорден студ и сняг в части от САЩ

Свят Преди 1 час

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток

Виталий Кличко

Кметът на Киев Виталий Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

Свят Преди 1 час

Той описа руските атаки на фронта „като компютърна игра – те просто продължават да идват, без да се интересуват от падналите войници“

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани

Свят Преди 1 час

Сред лицата с наложени ограничения е и говорителят на японското Външно министерство Тошихиро Китамура

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Свят Преди 1 час

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята

<p>Тийнейджъри&nbsp;уплашиха семейства в Перник с опасни каскади с мотор</p>

Тийнейджъри преминаха с "бясна скорост" с мотори през пешеходен площад в Перник

България Преди 1 час

Един от младежите е заловен, той е на 17 години и криминално проявен

<p>Русия може да подаде арбитражен иск срещу България</p>

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Според енергийния експерт изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Лена не се страхува от етикети и признава, че иска да управлява, а не да следва

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Свят Преди 1 час

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия

Картата е създадена с помощта на изкуствения интелект ChatGPT

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

След повече от година на сражения има все повече признаци, че Русия може би е на път да превземе града

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Свят Преди 2 часа

Това съобщи турското министерство на отбраната

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Лена от Big Brother: Ако не бях правила тройка с мъжа ми, той щеше да ми изневери! (ВИДЕО)

Edna.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

Лео Меси ще играе в Ангола

Gong.bg

Премиерът: Очакваме третия транш по ПВУ да постъпи в рамките на годината

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg