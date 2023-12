Журналист на „Ал Джазира“ е убит в Газа, друг е ранен

Ж урналист на "Ал Джазира" е бил убит, а друг е бил ранен при израелски удар в Ивицата Газа, предаде АФП.

"С натежали сърца споделяме опустошителната новина за загубата на нашия отдаден оператор на Ал Джазира, Самер Абу Дака", написа Мохамед Моауад, редактор в телевизионния канал, в "Х".

