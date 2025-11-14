Живея в изоставено училище – и е истински филм на ужасите

Г лобалната жилищна криза продължава да се задълбочава, но една млада жена в Обединеното кралство намери нестандартно решение на проблема - и междувременно се превърна в интернет сензация.

Зайла Рен, певица и инфлуенсърка в TikTok, живее в изоставено училище, предаде Metro.

Във видеата си Рен показва как е разпределила пространството на различни стаи, включително спалня, всекидневна, кухня, баня и импровизирана съблекалня.

Но как е възможно да живееш в изоставено училище?

В Обединеното кралство съществува програма известна като охрана на имоти. Тази схема позволява на хората да живеят в празни сгради като бивши училища и офис пространства до фабрики, срещу намален наем.

В замяна обитателите действат като пазачи, натоварени със задачата да поддържат имота и да предотвратяват незаконно заселване или вандализъм.

Но макар Рен да цени достъпността и простора на новия си дом, тя признава, че определени недостатъци.

„Енергията през нощта напълно се променя... това е най-страшното нещо на света“, каза тя. „Превръща се в филм на ужасите.“

Тя също така каза, че заради големите помещения през зимата става особено студено.

В друго видео тя добави, че „прозорците са толкова досадни за отваряне“, защото не може да ги достигне, и че флуоресцентното осветление е „ужасно“.

Но тя също сподели някои от любимите си предимства на живота в изоставено училище, включително акустиката, която, като певица, каза, че е „перфектна“.

Отговаряйки на коментар в едно от видеата си, Рен обясни: „Да, добре е за хора с гъвкави графици, просто винаги трябва да имаме предвид, че има шанс да не живеем тук повече.“

Историята на Зайла Рен привлече широка онлайн аудитория. Видеата ѝ в TikTok са събрали стотици хиляди гледания и коментари, изразяващи както възхищение от креативността ѝ, така и любопитство към начина на живот.

Един потребител коментира: „Честно казано, бих обичал да живея там“, докато друг добави: „Бих обичал да живея в училище, представете си партитата, които бихте могли да организирате“.