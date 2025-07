Тийнейджърка е обвинена в убийството на родителите си след прочувствена реч

Т ийнейджърка е обвинена в убийството на майка си и доведения си баща след прочувствена реч на погребението им. 17-годишната Сара Грейс Патрик е изправена пред обвинения в две убийства и две нападения при утежняващи обстоятелства, във връзка със смъртта на Кристин Брок (41 г.) и Джеймс Брок (45 г.).

Случаят придоби широко обществено внимание, след като видео от речта на Патрик на погребението беше разпространено онлайн. На кадрите тийнейджърката, облечена в бледосиня рокля, застава на катедрата в църквата Catalyst в Каролтън, Джорджия, и говори пред опечалените с видима емоция.

„Просто исках да се сбогувам с майка ми и Джеймс, защото така и не получихме този шанс“, казва тя.

Нарича майка си „красива, мила душа“ и добавя, че тя винаги ще бъде нейното „слънце“.

Сега същата реч, разплакала мнозина в залата, е обект на интерес от страна на правоохранителните органи. Говорителят на шерифската служба на окръг Карол, Ашли Хълси, коментира пред NewsNation:

Chilling footage of teen Sarah Grace Patrick's eulogy to murdered parents that made everyone suspect HER https://t.co/lUoTwkuKMW

„Изглеждаше странно. По-скоро звучеше като подготвена реч, а накрая каза "Съжалявам". Въпросът е – съжаление за какво? За това, което се е случило, или за нещо, което тя е направила? Може би никога няма да разберем.“

Според разследващите, Патрик е била на 16 години по време на убийствата, извършени на 20 февруари. Сигналът до 911 е подаден от самата нея, след като 5-годишната ѝ полусестра открила телата на двойката в дома им в Каролтън, на запад от Атланта. И двамата са били простреляни няколко пъти.

Властите не откриват признаци на взлом или кражба. Последвалото разследване се съсредоточава върху т.нар. „дигитален отпечатък“ на Патрик — публикации, съобщения и видеа в социалните мрежи.

A 17 y/o Carrollton girl, Sarah Grace Patrick, has been charged with murdering her mother and stepfather after their bodies were found in February.



She now faces two counts of murder and aggravated assault. pic.twitter.com/Es6MyctPRe