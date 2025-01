Жилищна сграда се срути в Турция, има жертви

С пасители в Турция извадиха днес телата на 23-годишна жена и мъж, за когото се смята, че е неин съпруг, изпод срутена жилищна сграда в Централна Турция, съобщиха турските държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Други трима души са били спасени от останките и са настанени за лечение в болница, съобщи Анадолската агенция.

Срутването идва на фона на подновения фокус върху безопасността на сградите след смъртта на 78 души при пожар на 21 януари, който се разрази в 12-етажен хотел в ски курорт в Северозападна Турция. Разследващите проверяват дали са взети необходимите противопожарни мерки.

Вътрешният министър Али Йерликая заяви днес, че като живеещи в срутилия се четириетажен жилищен блок в град Кония са били регистрирани 79 души. Градът се намира на около 260 километра южно от столицата Анкара.

По-рано Йерликая каза, че последните двама души, останали под отломките, са сирийски граждани. Той добави, че причината за срутването на сградата не е станала известна веднага. „Ако има грешка, небрежност или нещо друго, ще го научим заедно“, каза той пред журналисти.

3-story building collapses in Turkiye



Video from social media shows moments of a building collapsing in the Turkish city of Konya, trapping residents under the rubble.



Konya Governor Ibrahim Akın said there were at least 5 people inside, NTV reported.#Turkey pic.twitter.com/pU4SdN9YcI