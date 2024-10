Жена загина, заклещена от дефектно легло

Д ефектно легло с повдигащ механизъм причини смъртта на жена, след като тя падна и се заклещи под него, според доклад на съдебния лекар.

39-годишната Хелън Дейви е била заклещена, когато горната част, повдигната на газови бутала амортисьори, паднала върху нея.

A "defective" Ottoman-style bed caused the death of a woman after it fell and trapped her, according to a coroner's report.



