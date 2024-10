Шокиращ инцидент: 9-годишно дете прегази баща си по време на урок по шофиране

Д еветгодишно момче прегази баща си по време на урок по шофиране, съобщиха от полицията.

Според властите, 36-годишният Кледжуан Уилямс от Толедо, Охайо, е бил откаран в болница, след като в неделя се опитал да научи сина си да управлява автомобил на заден ход. Детето се качило на шофьорската седалка, а бащата му казал да натисне един от педалите, без обаче да е сигурен кой точно.

A nine-year-old boy accidentally ran over his dad while he was teaching him how to drive, police have said.



