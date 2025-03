Шофьор получи $ 50 милиона обезщетение за инцидент с горещ чай от Starbucks

Ш офьор, който се нуждаеше от пресаждане на кожа, след като беше изгорен от горещ чай от Starbucks, получи обезщетение в размер на 50 милиона долара, пише Sky News.

Майкъл Гарсия е получил изгаряния от трета степен по гениталиите, слабините и вътрешната част на бедрата, като вследствие на това е претърпял трайни и животопроменящи обезобразявания, съобщава неговият правен екип. Инцидентът се е случил, докато е вземал напитката от прозореца в лентата за коли на Starbucks в Калифорния.

В съдебния си иск за небрежност Гарсия обвинява Starbucks за своите наранявания, твърдейки, че служител на веригата не е закрепил достатъчно добре подноса за напитките, което довело до разливането на горещия чай.

California man wins #50 million in lawsuit over burns from Starbucks tea. Can I go to any drive thru, buy a hot beverage, drop it on my lap and get 50 million? pic.twitter.com/p2YM5ygZa5