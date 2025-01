Жена, оцеляла от Чернобил и Аушвиц е убита, пресичайки улицата

95-годишна жена, преживяла нацисткото нашествие в Украйна, катастрофата в Чернобил и пандемията COVID-19, умира, след като е блъсната от камион, докато пресича улицата.

Мая Гил пресичала улицата пред апартамента си в Бруклин около 12:45 ч. местно време в четвъртък, 23 януари, с помощта на 54-годишната си медицинска помощница, когато двойката била ударена от товарен камион, който се опитвал да направи ляв завой, според изявление на нюйоркската полиция, получено от PEOPLE.

Полицията съобщи, че здравният помощник, който не е идентифициран публично, е получил някои наранявания на краката и е бил откаран в местна болница в стабилно състояние, но Гил е получил наранявания на главата и е бил откаран в болницата NYU Langone в Бруклин. Там тя е издъхнала от нараняванията си.

Шофьорът, 64-годишен мъж, не е бил арестуван, съобщават от полицията, според която разследването продължава.

Родом от Хмелницки, Украйна, Гил бяга в Киев заедно с майка си и брат си, когато е на 12 години, пише в профил от 2020 г. на The New York Times. Там се запознава със съпруга си Вилям и по-късно двойката посреща дъщери близначки.

Една от дъщерите на Гил, Ирина Лизунова, казва пред Gothamist, че катастрофата в Чернобил през 1986 г. е накарала другата дъщеря на семейството, Лариса Вайнберг (която умира от рак през 2013 г. на 58-годишна възраст), да се премести в Ню Йорк. Според The New York Times останалата част от семейството я последва през 1992 г., като се премества в бруклинския квартал Бенсънхърст, където двойката става активен член на общността в местния Еврейски обществен център.

Съпругът на Гил умира през 2020 г. след заразяване с COVID-19. Тя говори откровено за смъртта му пред The New York Times, като разкрива, че той е прекарал последните си два дни в болницата, без да може да го посети.

„Не ми позволиха да го видя, а той беше твърде слаб, за да каже нещо по телефона. Не можахме да се сбогуваме“, каза тогава Гил пред изданието, говорейки на руски език.

Въпреки това Гил гледа на 68-годишния си брак с любов, като през 2020 г. казва пред Times: „Бяхме като един човек“.

Въпреки трудностите, семейството на Гил казва, че ще я запомни като стълб на общността.

