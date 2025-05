Майка купи оръжие за сина си, който планирал нападение в училище

В ластите в окръг Бексар, Тексас, арестуваха 33-годишната Ашли Пардо по обвинение в подпомагане на извършване на тероризъм, след като според клетвена декларация тя е закупила боеприпаси и тактическо оборудване за сина си. Последният е заподозрян в планиране на "масово целенасочено насилие" в училище в Сан Антонио, предаде CNN.

Според органите на реда, Пардо е осигурила на своя син материална подкрепа и ресурси, знаейки, че те могат да бъдат използвани за организиране и извършване на атака. Това доведе до увеличаване на страха от сериозни телесни наранявания в училището Jeremiah Rhodes, се посочва в клетвената декларация, получена от филиала на CNN, KSAT.

Служители от различни институции, включително местните правоохранителни органи, службите за закрила на детето и училищния персонал, са се свързали с Пардо за поведението на нейния син. Въпреки това, тя уверила училището, че не е загрижена за поведението му, дори знаейки за намеренията му. Според клетвената декларация, тя е купила тактическо оборудване, боеприпаси и различни консумативи за сина си в замяна на гледане на по-малките му братя и сестри, като умишлено и съзнателно е помогнала на сина си в изпълняването на заплахите.

За случая беше определена гаранция от 75 000 долара. Пардо беше освободена, след като сумата бе платена. Следващото ѝ явяване в съда е насрочено за 17 юли, като тя е поискала назначен от съда адвокат. CNN опита да се свърже с Пардо и офиса на обществения защитник за коментар.

