Фатално нападение с нож в училище в Словакия

18-годишен ученик е намушкал смъртоносно двама души и е ранил тежко друг в гимназия в Списка Стара Вес, град в северна Словакия с население около 17 000 души, близо до границата с Полша, съобщиха властите, цитирани от Newsweek.

Полицията потвърди, че заподозреният първоначално е избягал от местопрестъплението, но е бил задържан малко след нападението. Местните медии идентифицираха жертвите като заместник-директор и ученик, а тежко раненият получава медицинска помощ.

#BREAKING :🇸🇰Slovakian SCHOOL STABBING: STUDENT KILLS 2, INJURES TEACHER An 18-year-old student launched a knife attack at a school in Spisska Stara Ves, near Slovakia’s border with Poland, killing 2 fellow students and injuring a teacher. Source: BBC pic.twitter.com/PU96OIq175

Министърът на вътрешните работи на Словакия Матуш Шутай Ещок и министърът на образованието Томаш Друкер посетиха града, за да поднесат съболезнования на семействата на жертвите.

Друкер обеща да приложи мерки, насочени към предотвратяване на бъдещи нападения и повишаване на безопасността на учениците и учителите.

Допълнителни подробности за мотивите на нападението все още няма, тъй като разследването продължава.

Two dead and one injured after knife attack in Slovakian school



18 yo suspect has been detained — police pic.twitter.com/7zt3NPrHce