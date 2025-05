Нападение в училище в Токио, петима души са ранени (СНИМКИ)

П етима души са ранени при нападение в начално училище в Токио, след като двама въоръжени мъже са нахлули в помещенията.

Предполага се, че пострадалите са учители.

Two men broke into the municipal Daisan Elementary School in Tachikawa, Tokyo, on Thursday morning and went on a rampage, according to a senior Metropolitan Police Department official. Five teachers were injured in the incident.

