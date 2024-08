Възрастна жена в Китай използва ръчна граната като чук в продължение на 20 години (СНИМКИ)

В ъзрастна жена в Китай, която си мислела, че използва обикновен чук за чупене на ядки и забиване на пирони в продължение на 20 години, била шокирана да открие, че инструментът всъщност е ръчна граната.

Удивителната история започва преди две десетилетия, когато жената с фамилия Цин, която сега е на 90 години, от Сянян, провинция Хубей в централен Китай, открива необичайна "метална буца", докато работи във фермата си в окръг Хуанбао.

Обърквайки го с чук заради формата му, тя го взе вкъщи и го използва за различни домакински задачи.

"Използвах го у дома, за да чукам червен пипер, да чупя ядки и да забивам пирони", обясни Цин във видео, което стана популярно онлайн.

Разкритието, че тя всъщност използва смъртоносно устройство, излезе наяве на 23 юни, когато работници, които разрушават стария й дом, го разпознават като ръчна граната.

Те незабавно предупредиха властите.

Полицейският участък в Хуанбао бързо реагира, като докладва за инцидента на местните органи за обществена сигурност, които изпращат служители и звено за обезвреждане на бомби на мястото.

Според популярното онлайн видео, дървената дръжка на гранатата е станала гладка и лъскава от години употреба, докато главата показва значителни вдлъбнатини от многократно чукане.

Забележително е, че част от фитила на гранатата е оголен.

