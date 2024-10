Мъж крие тялото на баща си във фризер 4 години, за да не загуби дома си

М ъж от Темпе, Аризона, е обвинен в укриване на тялото на баща си във фризер, намиращ се в задния му двор, за да избегне докладването на смъртта и евентуалната загуба на къщата си, съобщава местната полиция.

Според съобщението на полицейското управление в Темпе, 51-годишният Джоузеф Хил младши е бил арестуван миналата седмица и му е повдигнато обвинение в укриване на тяло и скриване на информация за смърт. Полицията е получила сигнал, че Хил е държал тялото на баща си във фризер на открито в двора си. Първоначално той отказал на полицаите достъп до фризера, но е признал, че баща му е починал преди четири години.

