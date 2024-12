Мощен взрив в Сирия беше регистриран като земетресение

„Колосални“ експлозии изпълниха небето на Сирия в неделя вечерта като се твърди, че израелски удари са били насочени към военни обекти в епизод на „най-тежките удари“ в района от повече от десетилетие – с взривове, регистрирани от сеизмографи.

Израелските удари са били насочени към военни обекти в крайбрежния регион на Сирия Тартус.

„Израелски военни самолети нанесоха удари, а целите им са редица места, включително съоръжения на противовъздушната отбрана и складове за ракети земя-земя“, казва сирийската Оберватория за човешки права.

Организацията определи ударите като „най-тежките в крайбрежния район на Сирия от началото на ударите през 2012 г.“. Съобщава се, че експлозията е била толкова голяма, че е измерена като земетресение с

магнитуд от 3 степен по скалата на Рихтер.

The Target of tonight’s Israeli Strikes near the City of Tartus in Western Syria is reported to have been the Base of the 23rd Air Defense Brigade as well as Surface-to-Surface Missile Warehouses, which is likely what caused several of the Large Explosions. pic.twitter.com/gFUbu7aRZg