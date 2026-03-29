Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

З еметресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разтърси остров Кефалония рано в неделя сутрин, съобщи електронното издание на "Катимерини".

Трусът е регистриран в 06:01 ч., като епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла, в южната част на острова.

Земетресението е било на дълбочина 16,7 километра.

Островът се намира в сеизмично активен район и често е разтърсван от трусове. Само преди дни силно земетресение в Гърция беше усетено и в части от България, като предизвика тревога сред хората.