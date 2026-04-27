Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна ще бъде представена на предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара. Новината беше разпространена от агенция „Интерфакс-Украйна“.

Украйна иска "ясно решение" за бъдещето си в НАТО

Изявлението беше направено по време на съвместна пресконференция в Киев с молдовския президент Мая Санду на 26 април. Зеленски подчерта, че към момента все още се уточняват детайлите около формата и нивото на украинското участие в форума.

„По отношение на срещата на върха на НАТО, Украйна ще бъде представена на срещата на върха на НАТО в Турция. Как, в какъв формат и от кого, е твърде рано да се каже“, заяви украинският държавен глава.

Срещата на върха на НАТО във Вилнюс - акцентите

Фокус върху сигурността и европейската интеграция

По време на срещата си в Киев Зеленски и Санду обсъдиха редица ключови теми, включително въпросите на регионалната сигурност, трансграничното сътрудничество, енергетиката и развитието на инфраструктурата. Сред акцентите бяха и възможностите за задълбочаване на междуправителствените отношения, както и напредъкът на двете държави по пътя им към членство в Европейския съюз.

И Киев, и Кишинев продължават да заявяват като стратегически приоритет европейската си интеграция, на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващите регионални предизвикателства в сферата на сигурността.

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Посещение, свързано с Чернобилската катастрофа

Посещението на Мая Санду в украинската столица беше свързано и с участието ѝ във възпоменателните събития по повод 40-ата годишнина от аварията в Чернобилската атомна електроцентрала. При катастрофата през 1986 г. в околната среда бяха освободени значителни количества радиоактивни вещества, които засегнаха големи части от Европа.

Очаква се въпросът за регионалната сигурност и последствията от подобни индустриални и ядрени инциденти да остане сред темите, които ще доминират в международните дискусии през следващите месеци.