Свят

Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Международната общност се нуждае от единство и сътрудничество повече от всякога, заяви Си пред Фицо

4 септември 2025, 11:41
Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС
Източник: БТА

К итайският президент Си Цзинпин тази сутрин поздрави Словакия за "поддържането на приятелството" ѝ с Китай и каза пред премиера Роберт Фицо, че се надява Братислава да продължи да помага на Пекин с изграждането на отношенията му с ЕС, предаде Ройтерс.

Международната общност се нуждае от единство и сътрудничество повече от всякога, заяви Си пред Фицо. Вчера той присъства на мащабния военен парад в Пекин, който демонстрира китайската военна мощ и дипломатическо влияние, отбеляза Ройтерс.

Китай разчита на някои страни от ЕС, сред които Словакия, да говорят от името на Пекин пред ЕС, който наложи високи мита върху китайските електромобили заради твърдения за нелоялна конкуренция. Словакия е една от петте страни в ЕС, които се противопоставят на тези мита.

Си каза, че се надява Братислава да продължи да играе "положителна роля" в насърчаването на отношенията между Китай и ЕС, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.

Фицо, който за последно се срещна със Си в Москва през май, е нетърпелив бързо да развие отношенията си с Пекин, отбелязва Ройтерс.

Заедно с Унгария – друга страна членка на ЕС, управляваната от популисти Словакия се опитва да привлече създаващи работни места инвестиции от китайски фирми, продаващи стоките си в Европа.

Но за разлика от Будапеща, Братислава бавно извлича ползи от отношенията си с втората по големина икономика в света, като едва миналата година успя да издигне връзките си с Пекин на стратегическо ниво.

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто, който беше представител на премиера Виктор Орбан на военния парад в Пекин, вчера каза пред китайския си колега Ван И, че около 31% от китайските инвестиции в Европа са в Унгария.

Подобно на Унгария, Словакия поддържа и близки отношения с Русия, която покрива голяма част от енергийните нужди на страната.

Утре Фицо ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, след като във вторник каза пред руския държавен глава Владимир Путин, че иска нормализиране на отношенията с Кремъл, дори в момент, когато ЕС се опитва да се откаже от руските енергийни доставки заради инвазията в Украйна през 2022 г.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Китай Словакия ЕС Роберт Фицо Си Цзинпин Международни отношения Инвестиции Мита Унгария Русия
Последвайте ни

По темата

Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Проблем със самолета на Педро Санчес

Проблем със самолета на Педро Санчес

Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Horse Powertrain показва как ще трансформира EV в хибрид

Horse Powertrain показва как ще трансформира EV в хибрид

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 14 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 13 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 16 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 19 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

България Преди 22 минути

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Любопитно Преди 27 минути

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Свят Преди 42 минути

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

България Преди 52 минути

По случая е образувано бързо производство

<p>След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа</p>

След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа

Свят Преди 57 минути

Швеция, най-новият член на НАТО, реши да се присъедини към алианса заедно със съседна Финландия след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

Сватбени фотографи разкриват знаци за развод още в деня на сватбата

Сватбени фотографи разкриват знаци за развод още в деня на сватбата

Любопитно Преди 1 час

Има фини – а понякога и не толкова фини – знаци, които подсказват, че бракът може да е на път към развод, още преди да е сервирана тортата

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

България Преди 1 час

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете

МВР показва нови технологии за сигурност и дронове

МВР показва нови технологии за сигурност и дронове

България Преди 1 час

В демонстрацията участват екипи от ГДБОП , Специализирания отряд за борба с тероризма и НСО

<p>Хищник е забелязан и в Естония</p>

Хищник е забелязан и край латвийската граница в Естония

Свят Преди 1 час

Естонски медии съобщават, че подобен случай вече е регистриран в Латвия

"Величие“ започват консултации с други партии, за да сезират КС и да се отменят решения на МС

"Величие“ започват консултации с други партии, за да сезират КС и да се отменят решения на МС

България Преди 1 час

От "Величие" са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от КС за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател

<p>Защо отказват помощи за отопление</p>

Защо отказват помощи за отопление

България Преди 1 час

Над 300 000 българи вече подадоха заявления

Започна ремонтът в участъка, където стана тежката катастрофа, при която загина Сияна

Започна ремонтът в участъка, където стана тежката катастрофа, при която загина Сияна

Свят Преди 1 час

Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш

Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Фараж се срещна с Тръмп в Белия дом

Свят Преди 1 час

Това се случва, след като Фараж беше наречен "фен на Путин"

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

Свят Преди 1 час

Той ще бъде канонизиран на 7 септември

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Свят Преди 1 час

Заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, добави той

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 1 час

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

Всичко от днес

От мрежата

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

3 китайски зодии, които привличат изобилие и късмет през септември 2025 г.

Edna.bg

Ето я „Кралицата на кетамина“, която се призна за виновна за смъртта на Матю Пери (СНИМКИ)

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре

Nova.bg