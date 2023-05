Зеленски ще присъства лично на срещата на Г-7

У краинският президент Володимир Зеленски ще замине за Япония, за да се присъедини лично към срещата на високо равнище на Групата на седемте (Г-7), предаде Ройтерс.

Американският в. "Ню Йорк таймс" коментира, че Зеленски ще направи това дръзко далечно пътуване с надеждата да спечели ангажименти за продължаване на доставките на оръжия и помощи от страна на най-богатите демокрации в света.

Засега няма публична информация относно плановете на Зеленски, а украинските новинарски агенции предполагаха, че той ще участва в срещата на върха виртуално, коментира "Ню Йорк таймс". През изминалата седмица украинският лидер посети Великобритания и други европейски държави и желанието му да прави чуждестранни посещения има за цел отчасти да покаже, че той има доверие в стабилността на собственото си правителство, посочва още американският вестник.

President Volodymyr Zelensky of Ukraine will appear at the G7 summit in Hiroshima, Japan, this weekend, officials said. He will try to win commitments for more arms and aid as his country prepares for a counteroffensive against Russia.



