Русия удари Запорожка и Житомирска област с планиращи бомби, има загинали

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради

23 април 2026, 11:57
Източник: AP/БТА

Р уските въоръжени сили нанесоха удар по село Комишуваха в украинската Запорожка област, отнемайки живота на една жена, съобщи "Укринформ", позовавайки се на публикация на началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Telegram.

Според него, Русия е ударила Комишуваха с планиращи бомби.

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради. Жена на 77 години е загинала.

При друга атаката руски дронове атакуваха цивилна транспортна инфрастуктура в украинската Житомирска област - на запад от Киев, отнемайки живота на един човек, заяви областният управител Виталий Бунечко, цитиран от Ройтерс.

Бунечко заяви в публикация в Telegram, че спасителни екипи, ремонтни бригади и правоохранителни органи работят на мястото на атаката.

По-рано началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа съобщи, че двама души са загинали, а осем са ранени, при руска атака срещу украинския град Днепър тази нощ, цитиран от "Укринформ".

Източник: БТА/Деяна Христова    
украйна русия удари планиращи бомби запорожие житомирска област
„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки“ във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

Как изчезването на 11 учени роди една от най-шумните конспирации

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел

Два влака се удариха челно в Дания, има ранени

Инцидентът е станал на около 40 км северно от Копенхаген

Констатирани са и несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието

ВАС: Оценките от матурите след 12 клас вече ще могат да се оспорват

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

Природният газ ще поскъпне с 5% през май

Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на 30 април

Внимавайте! Гърция въвежда нова глоба от 350 евро за шофьорите

Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби

Фискалният съвет: Риск от енергиен шок и стагфлация в България през 2026 г.

Йордан от Hell’s Kitchen: Много пъти съм искал да се откажа от готвенето заради нулевия социален живот!

Признава, че е влязъл без почти никаква подготовка, след като приятелката му го записва за кастинг буквално дни преди първите снимки на предаването. Самият той не е очаквал да стигне толкова напред и приема отпадането си с усмивка, макар в края на участието напрежението вече да му е натежало

Инвестират 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ

Клиниката не е ремонтирана основно повече от 17 години

След скандал: Син преби баща си със стол

Случаят е от Павликени

Осъдиха мъж за купуване на гласове в Монтанско

Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното престъпление

Ивайло Калушев от случая „Петрохан“ се появи в избирателните списъци в Монтана

Калушев е фигурирал в списъците в секция номер 16 в Монтана

Задържаха в Пловдив гръцки гражданин, обявен за международно издирване

Той е с влязла в сила ефективна тригодишна присъда заради финансови престъпления за над 5 млн. евро

Сметната палата сезира НАП за нарушения за 1,3 млн. лева при плащания на членове на СИК

Одиторите отбелязват още липса на необходимите декларации от част от членовете

