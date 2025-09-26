Свят

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Той припомни, че е разговарял с Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия

26 септември 2025, 22:46
Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле
Р уските въоръжени сили вече са понесли загуби от над 3000 души само при украинската контраофанзива в Добропиля, а руският президент Владимир Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че неговите войски постигат целите си. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, съобщи Укринформ.

"Общите загуби на руснаците в нашата контраофанзивна операция в Добропиля вече надхвърлят 3000 войници, като повечето от тях са невъзстановими. Там руснаците се надяваха да постигнат един от основните си пробиви на фронта, но нашите сили ги неутрализират. И това е важно. Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че окупационният контингент постига някакви от така наречените си цели“, каза Зеленски.

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Той подчерта, че от години Русия е принудена да измисля нови извинения защо сроковете за постигането на целите й постоянно се отлагат.

"Показателно е, че въпреки всичко, което светът казва на Русия, тя продължава да отговаря само с нови атаки и нови удари по украински градове и инфраструктура. Те са наистина болни от война и дали могат да бъдат излекувани е отворен въпрос. Единственото нещо, което може да принуди този руски вирус на войната да спре, е силата, силните решения и силната подкрепа", каза Зеленски.

Той припомни, че по време на посещението си в Ню Йорк е разговарял с много партньори, включително с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия.

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

"Обсъждаме с Америка конкретни мерки, които могат да спрат тази война. Решения съществуват. Важното е това, за което се споразумяваме, да бъде действително изпълнено", заяви Зеленски.

По време на посещението си в САЩ екипът на Зеленски участва в над 30 събития, включително разговори с американския президента Доналд Тръмп и среща между първите дами на Украйна и САЩ, посочва Укринформ.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
